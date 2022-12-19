Ми розповімо, на які червоні прапорці варто звернути увагу. Вони демонструють, що поруч з тобою людина, яка може не лише зруйнувати ваші стосунки. Вона ще й може завдати тобі чимало клопотів у житті. Пам'ятай, що емоційно зрілі люди так не поводяться.

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Червоні прапорці емоційно незрілої людини

1. Вимагає не зустрічатися з людьми, які їй не подобаються

Іноді буває так, що твоя партнерка не поладила з твоїми друзями або рідними. І в такому випадку не виключено, що вона вимагатиме від тебе припинити з ними спілкуватися. І це справжня халепа. Але для неї, а не для тебе. Слід розуміти, що це один з проявів ревнощів. І в цьому випадку вони максимально токсичні. Лиш уяви, що буде далі.



Твоє коло спілкування обмежують / Фото Drazen Zigic

2. Змушує почуватися винним через її емоційний стан

Емоційно зріла людина бере на себе відповідальність за те, що відчуває, як реагує та робить помилки. І вона не шукає когось, на кого можна перекинути таку відповідальність. Постійне звинувачення іншого – форма маніпуляції та контролю. Такі партнери змушують нас хронічно почуватися погано. Такі стосунки складно назвати щасливими та здоровими.

3. Починає емоційно шантажувати

Емоційний шантаж має на меті змусити іншу людину постійно почуватися погано та бути змушеною виконувати будь-які примхи партнера. У такому випадку будь-яка навіть найменше суперечка перетворюється на справжню трагедію. Друга половинка робить з мухи слона, щоб грати на твоїх емоціях. І знову ж таки контролювати тебе та змушувати почуватися винним хронічно.

4. Вимагає приділяти увагу у режимі 24/7

У здорових стосунках партнери мають певний ступінь незалежності, де кожен може мати час для себе. Робити те, що подобається. Мати можливість бути автономною особистістю. Емоційно зріла людина не вимагає від тебе уваги весь час. Вона розуміє, що її партнер не крутиться навколо неї.



Від тебе вимагають уваги у форматі 24/7 / Фото Drazen Zigic

5. Вимагає доводити свою "невинність"

Довіра – ключовий елемент стабільних стосунків. Тож дуже кепсько, коли тебе змушують виправдовуватися за те, чого ти не робив. Це токсичний варіант поведінки. І це свідчить, що тобі не довіряють. Чи потрібні тобі стосунки, в яких кожен твій крок розцінюватимуть як імовірну брехню?

6. Намагається тебе змінити

Ми всі можемо змінюватися, рости та вдосконалюватися. Але це має бути наше власне рішення. Ідея мати партнера полягає в тому, щоб приймати людину такою, якою вона є. Допомагати їй розвиватися та виявляти свою кращу версію. Якщо ж з тебе намагаються зліпити того, ким ти не є, то варто задуматися. Існує ймовірність, що твою особистість намагаються переписати під себе та власні інтереси.

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Насправді тривожних дзвіночків може бути значно більше. Хай там як, важливою залишається одна річ. Якщо ти щасливий у стосунках, тебе ніщо не змушує відчувати дискомфорт, то все прекрасно. Якщо ж ти відчуваєш, ніби від тебе постійно щось вимагають, то варто задуматися. Можливо, поруч з тобою зовсім не та людина.