Як виявити, що твоя кохана зраджує тобі: 7 тривожних дзвіночків

На жаль, від зрад не застрахований абсолютно ніхто. І навіть у, здавалося б, найщасливіших стосунках можуть виникнути ситуації, коли хтось у парі знаходить собі іншого сексуального партнера. Ми, звичайно ж, не рекомендуємо тобі підозрювати свою кохану в режимі 24/7. Але пропонуємо бодай звернути на ці тривожні дзвіночки.

З їхньою допомогою можна виявити, що твоя друга половинка знаходить розраду в інших обіймах. Якщо зауважиш один або кілька – можеш пробувати поговорити про те, що тебе турбує.

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1. Вона більше не займається дрібницями

Дрібниці – найбільш здорова частина будь-яких стосунків. Заварювати один одному чай вранці, цілуватися на прощання перед роботою, робити компліменти та виявляти вдячність – ось ключ до тривалих і щасливих стосунків. Коли твоя кохана перестає займатися дрібницями, які робила раніше, це може бути ознакою зради. Крім того, навіть якщо вона не зраджує, це ознака того, що стосунки її влаштовують не до кінця.

2. Підвищений запит на конфіденційність

Якщо твоя дружина ховає від тебе гаджети, а також раптово встановлює пароль – це причина задуматися. А ще вона може вийти з кімнати, щоб поговорити по телефону, видаляти повідомлення й історію дзвінків. Загалом її поведінка стає усе більш таємничою. А це означає, що вона точно щось та й приховує від тебе. Головне – щоб це не була вечірка-сюрприз, присвячена твоєму дню народження.



Підвищена конфіденційність може бути тривожним дзвіночком / Фото Unsplash

3. Ви проводите менше часу разом

Спільне проведення часу у парі – те, що допомагає підтримувати зв'язок між вами. Чи збираєтеся ви на побачення, чи проводите час у компанії спільних друзів, проводити час один з одним дуже важливо. Якщо ви проводите разом значно менше часу, ніж раніше, це ознака того, що вона зраджує. Принаймні це одна з яскравих ознак того, що твоя друга половинка цікавиться кимось іще.

4. Вона надто багато часу проводить на роботі

Коли твоя кохана починає затримуватися на роботі, це ознака того, що вона або дуже віддана їй, або дуже віддана комусь іншому. Проблема ще більша, якщо раптом робота змушує її ночувати в офісі або їздити у відрядження, чого раніше не було.

5. У неї нові друзі

Налагодження нових контактів і соціальних кіл не означає, що твоя кохана зраджує. Але її поведінка стосовно них дійсно несе в собі ознаки того, що щось пішло не так між вами. Наприклад, вона проводить час з новими друзями, але не хоче вас знайомити. Це безперечно один з попереджувальних знаків партнера, який стрибнув у гречку.

6. Вона різко змінює звички

Якщо твоя друга половинка раптово починає займатися спортом і відмовляється від улюбленого фастфуду, це може бути ознакою того, що вона намагається здаватися комусь привабливішою. Але не потрібно відразу ж братися за голову. Є ймовірність, що вона просто взяла участь у черговому фітнес-виклику, на який її підписали подруги.



Різка зміна звичок може бути ознакою потенційної зради / Фото Unsplash

7. Вона більше не цікавиться сексом

Коли справа доходить до жіночих зрад, то небажання займатися сексом є серйозною проблемою. Твоя кохана починає проявляти відсутність інтересу до вашого сексуального життя. Тож є ймовірність, що вона вже налагодила відповідні зв'язки десь в іншому місці.

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Вкотре нагадуємо, що це лише тривожні дзвіночки. Зовсім не обов'язково відразу ж підозрювати свою кохану. Натомість ми рекомендуємо пильніше придивитися до неї. Якщо в її житті з'явилося надто багато змін, і ти до цих змін не маєш жодного стосунку, – пора серйозно поговорити.