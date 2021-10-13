С их помощью можно обнаружить, что твоя вторая половинка находит утешение в других объятиях. Если заметишь один или несколько – можешь пробовать поговорить о том, что тебя беспокоит.

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1. Она больше не занимается мелочами

Мелочи – наиболее здоровая часть любых отношений. Заваривать друг другу чай утром, целоваться на прощание перед работой, делать комплименты и проявлять благодарность – вот ключ к длительным и счастливым отношениям. Когда твоя возлюбленная перестает заниматься мелочами, которые делала раньше, это может быть признаком измены. Кроме того, даже если она не изменяет, это признак того, что отношения ее устраивают не до конца.

2. Повышенный запрос на конфиденциальность

Если твоя жена прячет от тебя гаджеты, а также внезапно устанавливает пароль – это причина задуматься. А еще она может выйти из комнаты, чтобы поговорить по телефону, удалять сообщения и историю звонков. В целом ее поведение становится все более таинственным. А это значит, что она точно что-то и скрывает от тебя. Главное – чтобы это не была вечеринка-сюрприз, посвященная твоему дню рождения.



Повышенная конфиденциальность может быть тревожным звоночком / Фото Unsplash

3. Вы проводите меньше времени вместе

Совместное времяпрепровождение в паре – то, что помогает поддерживать связь между вами. Собираетесь ли вы на свидание, или проводите время в компании общих друзей, проводить время друг с другом очень важно. Если вы проводите вместе гораздо меньше времени, чем раньше, это признак того, что она изменяет. По крайней мере это один из ярких признаков того, что твоя вторая половинка интересуется кем-то еще.

4. Она слишком много времени проводит на работе

Когда твоя возлюбленная начинает задерживаться на работе, это признак того, что она или очень предана ей, или очень предана кому-то другому. Проблема еще больше, если вдруг работа заставляет ее ночевать в офисе или ездить в командировки, чего раньше не было.

5. У нее новые друзья

Налаживания новых контактов и социальных кругов не значит, что твоя возлюбленная изменяет. Но ее поведение по отношению к ним действительно несет в себе признаки того, что что-то пошло не так между вами. Например, она проводит время с новыми друзьями, но не хочет вас знакомить. Это определенно один из предупредительных знаков партнера, который изменил.

6. Она резко меняет привычки

Если твоя вторая половинка внезапно начинает заниматься спортом и отказывается от любимого фастфуда, это может быть признаком того, что она пытается казаться кому-то привлекательной. Но не нужно сразу же браться за голову. Есть вероятность, что она просто приняла участие в очередном фитнес-вызове, на который ее подписали подруги.



Резкое изменение привычек может быть признаком потенциальной измены / Фото Unsplash

7. Она больше не интересуется сексом

Когда дело доходит до женских измен, то нежелание заниматься сексом является серьезной проблемой. Твоя возлюбленная начинает проявлять отсутствие интереса к вашей сексуальной жизни. Поэтому есть вероятность, что она уже наладила соответствующие связи в другом месте.

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