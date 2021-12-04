Як визначити, що тобі брешуть: 6 перевірених ознак

Ніхто не хоче, щоб йому брехали. Але, на жаль, це відбувається з кожним з нас. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – навчитися викривати брехню. А ми розповімо, як це робити.

Як показує практика, існує щонайменше кілька ознак, які дозволять визначити, що тобі брешуть. На них ми й рекомендуємо звернути свою увагу.

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1. Зоровий контакт

Брехуни завжди уникають прямих поглядів у вічі, кажучи неправду. Вони будуть відводити очі та дивитися кудись. А ще вони можуть часто кліпати або концентрувати погляд в якійсь невидимій точці.

2. Мова тіла

Мова тіла людини може багато розповісти про неї. Брехун зазвичай залишається замкнутим. Він ховатиме руки або навіть нервово постукуватиме ногами. Дивне облизування або прицмокування губ – ще одна ознака того, що людина не каже тобі правду.



Варто звернути увагу на мову тіла свого співрозмовника / Фото LinkedIn Sales Solutions

3. Міняє тему

Брехун завжди намагатиметься змінити поточну тему. Він почувається вразливим, коли бреше. Тому робитиме все для того, щоб перевести твою увагу в інше русло. Це дозволить подавати свіжу порцію брехні, не розкриваючи правду.

4. Завжди обороняється

Коли ти кажеш брехуну про можливу правду, він починає захищатися й атакувати тебе. Такі особистості займають надмірну оборонну позицію та відмовляються відповідати на будь-які питання. А ще такі люди намагаються змістити акценти на твою сторону, щоб винним почувався саме ти.

5. Підвищена пітливість

Брехуни будуть надмірно пітніти, тому що вони відчувають стрес і тривогу, коли говорять неправду. Потовиділення свідчить, що людина переживає і, мабуть, уникає правди.



Брехуни переживають та надмірно пітніють / Фото Aarón Blanco Tejedor

6. Повільне дихання

Під час брехні люди схильні дихати важко та повільно. Їхнє дихання стає поверхневим, адже частота серцевих скорочень різко збільшується, коли вони нервуються або переживають стрес. Тож твоя пильність дозволить визначити, чи брешуть тобі у конкретний момент.

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Звичайно ж, є люди, які вміють майстерно приховувати брехню. Але більшості це не під силу. Тож ми рекомендуємо уважніше придивитися до свого співрозмовника. Можливо, він не повністю щирий з тобою.