Ревнощі бувають двох видів: здорові та нездорові. Якщо у ваших стосунках нездорові ревнощі, які випромінюють лише негатив, ці поради можуть допомогти впоратися з нею. Тож візьми їх на озброєння.

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1. Вияви першопричину

Якщо ревнощі сильні, важливо з'ясувати їхню першопричину. Це почуття здебільшого виникає лише тоді, коли є невпевненість. Тож тобі потрібно зрозуміти, чи не криється причина саме в тобі та самосприйнятті.

Цілком імовірно, ти вважаєш її надто красивою для себе. Тож бачиш у кожному її жесті потенційну зраду.



Варто визначити першопричину твоїх ревнощів / Фото Milan Popovic

2. Завоюй довіру

Це основа будь-яких стосунків. Ти повинен працювати над зміцненням довіри, щоб підтримувати здорові стосунки. Не бреши про те, де перебуваєш або з ким проводиш час.

Коли ти брешеш про ці дрібниці, а твоя партнерка вловлює нещирість, довіра згасає.

3. Здорова прихильність

Необхідно також розвивати здорову прихильність. Ви проводите час разом, спілкуєтеся, проявляєте прихильність. Якщо є небезпека цієї прихильності, ти повинен звернути увагу на "слона у крамниці".

4. Визнач, чи ображають ревнощі

Твоя партнерка або ти ревнуєте? Чудово. Але чи буває це колись образливим? Якщо це так, настав час відзначити цей момент. Ви удвох повинні контролювати свої емоції, не намагатися ображати один одного та засипати безпідставними звинуваченнями.

Якщо не звернути на це уваги, то є всі шанси, що стосунки скоро зруйнуються. А все тому, що вас об'єднуватимуть лише конфлікти та скандали.



Варто розуміти, як ревнощі впливають на ваші стосунки / Фото Priscilla Du Preez

5. Розберися з ревнощами

Спочатку потрібно розібратися з ревнощами. Почни з визнання того факту, що це руйнує ваші стосунки. Утримайся від шпигунства, розмовляйте один з одним з холодним розумом, а також пам'ятай, що підірвати довіру значно легше.

Затям собі раз і назавжди: ти не можеш цілком і повністю контролювати свою партнерку. Тож варто просто встановити прийнятні межі, які влаштовуватимуть вас обох.

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Остання й надзвичайно важлива порада: не намагайся заглянути у її гаджет. Повір, це ще гірше, ніж шпигувати за нею. Довіряй своїй коханій і не накручуй себе. Особливо у тих ситуаціях, коли вона не дала жодної підстави сумніватися у її почуттях до тебе.