Як впливає на чоловіка відвідування нудистського пляжу

Нудизм часто плутають із натуризмом. Друге – це філософія життя, суть якої полягає у шані повного злиття людини й природи. Перше – це ж здебільшого питання комфорту, який людина відчуває без одягу.

Сьогодні коротко поговоримо не про філософію, а про фізіологію. Зокрема, щодо того, як чоловік приборкує природні прояви статевого потягу, коли бачить цікавих йому голих людей.

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Збудження на нудистському пляжі – проблема не тільки етична, а й фізіологічна

Збудження на нудистському пляжі, яке раптово й неконтрольовано виникає у чоловіків із нормальним рівнем гормонів — моветон. Явище, яке вважають недоречним, неввічливим. Тому чоловіки себе стримують.

А проте з фізіологічної точки зору, робити так – не надто корисно.

Тобто, відвідування нудистського пляжу може негативно позначитися на здоров'ї чоловіка.

Як саме? Воно може вплинути на продукування тестостерону.



Відвідування нудистського пляжу впливають на рівень тестостерону / Фото unsplash

Вчені у Каліфорнії ще на початку 2000-х провели дослідження за допомоги 243 добровольців. І вони показали, що:

Постійна сексуальна напруга без розрядки (еякуляції) у чоловіків призводить до різкого падіння рівня тестостерону.

Це відбувається вже на 7 день такого режиму, причому безвідносно до віку чоловіка.

А все тому, що під час відвідування нудистського пляжу починає активно продукуватися гормон стресу — кортизол, який не тільки є антагоністом тестостерону, а й погано впливає на м'язи.

відвідування нудистських пляжів не варто робити постійною чи щоденною звичкою. А сходити туди раз на тиждень – цілком ок. Звісно, якщо людині такий штиб відпочинку до вподоби.