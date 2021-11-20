Як впливає на чоловіка відвідування нудистського пляжу
Джерело:Quora
Нудизм часто плутають із натуризмом. Друге – це філософія життя, суть якої полягає у шані повного злиття людини й природи. Перше – це ж здебільшого питання комфорту, який людина відчуває без одягу.
Сьогодні коротко поговоримо не про філософію, а про фізіологію. Зокрема, щодо того, як чоловік приборкує природні прояви статевого потягу, коли бачить цікавих йому голих людей.
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Збудження на нудистському пляжі – проблема не тільки етична, а й фізіологічна
Збудження на нудистському пляжі, яке раптово й неконтрольовано виникає у чоловіків із нормальним рівнем гормонів — моветон. Явище, яке вважають недоречним, неввічливим. Тому чоловіки себе стримують.
- А проте з фізіологічної точки зору, робити так – не надто корисно.
- Тобто, відвідування нудистського пляжу може негативно позначитися на здоров'ї чоловіка.
Як саме? Воно може вплинути на продукування тестостерону.
Відвідування нудистського пляжу впливають на рівень тестостерону / Фото unsplash
Вчені у Каліфорнії ще на початку 2000-х провели дослідження за допомоги 243 добровольців. І вони показали, що:
- Постійна сексуальна напруга без розрядки (еякуляції) у чоловіків призводить до різкого падіння рівня тестостерону.
- Це відбувається вже на 7 день такого режиму, причому безвідносно до віку чоловіка.
А все тому, що під час відвідування нудистського пляжу починає активно продукуватися гормон стресу — кортизол, який не тільки є антагоністом тестостерону, а й погано впливає на м'язи.Отже: відвідування нудистських пляжів не варто робити постійною чи щоденною звичкою. А сходити туди раз на тиждень – цілком ок. Звісно, якщо людині такий штиб відпочинку до вподоби.