Коли друга половинка – егоїст: 6 способів впоратися з цим кожному

Існує так багато сценаріїв, коли друга половинка може бути егоїстичною. Вона може думати лише про те, чого хоче і яку вона може отримати вигоду, не враховуючи потреби свого партнера.

Мати справу з таким егоїстичним чоловіком чи дружиною не так просто. Але для збереження здорового і повноцінного шлюбу дуже важливо розглядати і розв'язувати такі питання. Ось 6 способів, як це зробити.

Варте уваги Еліксир у склянці: рецепт яскравого коктейлю для захопливих вихідних

1. Відкрите спілкування

Почни з чесної і спокійної розмови зі своєю партнеркою. Вислови свої почуття і занепокоєння, не звинувачуючи і не засуджуючи її. Використовуй "Я-висловлювання", щоб передати, як її поведінка впливає на тебе.

2. Самоаналіз

Перед тим, як протистояти своїй дружині, знайди трохи часу, щоб поміркувати над власною поведінкою та очікуваннями. Можливо, є сфери, в яких ти міг би проявити більше компромісу або розуміння. Розуміння власного внеску в динаміку стосунків може зробити розмову пліднішою.

3. Встанови межі

Ти повинен чітко визначити свої межі і донести їх до своєї партнерки. Обговори, що тобі потрібно у стосунках і в чому ти не бажаєш йти на компроміс. Переконайся, що твої кордони є розумними і справедливими. Межі можуть допомогти обом партнерам зрозуміти свої обов'язки і ролі у стосунках, а це може стримати егоїстичну поведінку.



Важливо встановлювати свої межі та донести їх до партнерки / Фото freepik

4. Звернися за професійною допомогою

Якщо егоїзм твоєї партнерки спричиняє значні проблеми у ваших стосунках, подумай про парне консультування. Кваліфікований терапевт забезпечить вам нейтральне і сприятливе середовище, в якому ви обоє зможете обговорити свої проблеми і знайти рішення.

5. Заохочуй емпатію

Допоможи своїй партнерці розвинути емпатію, обговорюючи вплив її егоїстичної поведінки на тебе та ваші стосунки. Заохочуй її дивитися на речі з твоєї точки зору і розуміти емоції, які ти переживаєш.

6. Практикуй турботу про себе

Турбота про себе дуже важлива, коли ти маєш справу з егоїстичною партнеркою. Зосередься на власному добробуті, як фізичному, так і емоційному. Це може охоплювати переслідування власних інтересів, підтримку мережі підтримки та звернення за індивідуальною консультацією, якщо це необхідно.

Читай також Виводимо на чисту воду: 3 приховані риси кожного нарциса

Важливо відстоювати особисті кордони. Також важливо вміти комунікувати з людьми. Особливо у випадках, якщо твоя партнерка дещо егоїстична. Ну і не менш важливо пам'ятати про розумну межу особистого егоїзму. Турбуйся не лише про кохану, а й про себе.