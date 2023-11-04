Деякі нарцисичні риси можуть бути очевидними, але існують приховані аспекти нарцисизму. Вони можуть бути тоншими, але не менш впливовими. Ось три такі приховані риси нарцисів, на які варто звернути увагу.

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1. Крихка самооцінка

Одна з прихованих рис нарцисів – їхня вразлива самооцінка. Хоча вони часто демонструють впевненість і зверхність, під поверхнею можуть ховатися глибоко вкорінені почуття невпевненості.

Вони дуже чутливі до критики і навіть незначне зауваження сприймають як особисту образу. Щоб захистити свою крихку самооцінку, вони вдаються до заперечення, раціоналізації або перекладання провини. Це може призвести до того, що вони шукатимуть постійного захоплення та схвалення з боку інших і відкидатимуть або знецінюватимуть тих, хто цього не надає.



В егоїстів дуже крихка самооцінка / Фото wayhomestudio

2. Пристосовуваність, подібна до хамелеона

Нарциси часто мають хамелеонну адаптивність, яка дозволяє їм вливатися в різні соціальні ситуації і маніпулювати сприйняттям людей. Ця риса прихована, оскільки вони можуть представляти різні версії себе різним людям. Вони вміло віддзеркалюють уподобання, переконання та цінності інших людей, створюючи хибне відчуття зв'язку.

Така адаптивність – інструмент для отримання контролю, захоплення та впливу. Однак вона також може призвести до розгубленості та розчарування, коли люди усвідомлюють непослідовність поведінки нарциса.



Нарциси здатні віддзеркалювати вподобання інших / Фото wayhomestudio

3. Емоційна маніпуляція

Нарциси вдаються до витонченої тактики емоційної маніпуляції, щоб мати контроль над іншими. Це може бути обман, звинувачення в провині та підрив самооцінки своїх жертв. Вони можуть тонко маніпулювати емоціями, щоб змусити інших сумніватися у власних почуттях і сприйнятті.

Таку тактику буває важко виявити. Нарциси також використовують емоційні маніпуляції, щоб підтримувати своє домінування і тримати жертву в емоційній залежності від них.

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Розпізнавати нарцисів надзвичайно важливо. І нехай ці три приховані риси дозволять швидше їх виводити на чисту воду.