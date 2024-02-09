Як залишатися у формі, якщо зовсім немає вільного часу: допоможуть ці 4 трюки

Ми бачимо, як люди жертвують своїм здоров'ям і сном заради роботи і доручень, або просто заради здійснення своїх мрій, і забувають про щастя свого тіла. Відтак, фізична активність відходить на другий план.

Ми ніколи не відмовляємося від планів чи справ заради важливих речей у нашому житті, але завжди ставимося до свого здоров'я як до останньої інстанції. Хоча саме здоров'я має бути нашим пріоритетом. Однак, між усіма твоїми справами та роботою, ти можеш знайти час для свого тіла і займатися спортом у різний спосіб.

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1. Зміни спосіб добирання на роботу

Багато хто з нас використовує свої транспортні засоби для пересування, що тільки робить нас млявими. Саме час почати перший крок до фізичних вправ з простої пробіжки, використання велосипеда для поїздок на роботу або громадського транспорту. Час у дорозі збільшиться, а графік стане більш виснажливим, проте кроки, які ти робитимеш на шляху до місця призначення, допоможуть тобі залишатися у формі. Це кращий варіант заощадити гроші на проїзд, а також краще, ніж користуватися таксі.



Спробуй добиратися на роботу на велосипеді / Фото marymarkevich

2. Вибирай веселі розваги

Підтримувати форму не завжди означає обов'язково йти до спортзалу. Ти також можеш вибрати вправи, які будуть тримати тебе в тонусі і приносити задоволення. Щось, що дасть тобі мотивацію йти і вчитися, де ти активно рухаєш м'язами і відчуваєш бажання тренуватися. Можна обрати серфінг, танці, йогу, плавання, скелелазіння, бойові мистецтва, бокс та багато інших видів діяльності.

3. Вибудуй розпорядок дня

Так само як у тебе розписаний робочий день – відвідування офісу, виконання доручень і прийом їжі, – так само спробуй створити простір для своєї активності, який ти зможеш вписати у свій щільний графік.

Тобі не потрібно докладати надмірних зусиль для створення такого простору, але обирай такі види діяльності, які вимагатимуть твоєї уваги на короткий період, але дадуть результат через деякий час. Однак, зрештою, мотивація та дотримання плану залишаються ключем до успіху.

4. Підіймайся сходами

Ліфт повинен підійматися вгору, але завжди пам'ятай, що він не змушує твій пульс прискорюватися. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, то не користуйся ліфтом. Почни краще підійматися сходами на кілька поверхів, поки не досягнеш місця призначення. Підйом і спуск сходами двічі або навіть тричі на день може допомогти прискорити кровообіг і зарядити твоє тіло енергією, підтримуючи тебе у формі.



Також важливо підійматися сходами / Фото Drobot Dean

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Скористайся цими хитрощами. Нехай вони допоможуть тобі підтримувати своє тіло у тонусі тоді, коли на походи до спортзалу зовсім немає часу.

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