Як залишатися у формі, здоровим і молодим у 40: зроби до цього 10 важливих кроків

Що означає бути фізично здоровим? Це пов'язано з тим, скільки ти можеш пробігти? Чи це означає мати шість кубиків преса? Чи відчувати себе і виглядати молодшим за свій біологічний вік?

З медичної точки зору, ти можеш одразу дізнатися, чи здоровий ти, чи ні, за допомогою кількох тестів та сканувань. Легко почуватися молодим і здоровим, коли тобі 20 і навіть 30, якщо ти почнеш приділяти увагу своєму здоров'ю, щойно ти почнеш ставити його на перше місце.

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Але коли тобі за 40, ти бачиш голлівудських зірок, яким давно поза 40 і вони виглядають на всі 30. І це починає сіяти у тобі зерно сумнівів і навіть ненависті до себе. Пора з цим щось робити.

1. Будь активним

Розроби для себе хорошу програму тренувань, яка тобі дійсно сподобається. Не змушуй себе ходити до спортзалу, якщо тобі не подобається займатися там. Знайди альтернативи, щоб підтримувати себе в русі, наприклад, плавання, біг, йога або навіть піші прогулянки. Рух і активність не лише допоможуть підтримувати тіло в тонусі, але й збережуть здоров'я.

2. Слідкуй за своїм харчуванням

Твій раціон відіграє важливу роль у підтримці форми. Часи, коли ти виживав на піці та ласував вершковою пастою, залишилися позаду. Щоб підтримувати імунітет та енергію, тобі потрібна повноцінна, збалансована дієта, що складається зі здорових білків, корисних жирів, невеликої кількості вуглеводів, фруктів та овочів.



Знайди для себе смачну та корисну їжу / Фото timolina

3. Добре висипайся

Не обмежуй себе у можливості добре виспатися. Для твого психічного та фізичного добробуту тобі потрібно щонайменше сім – вісім годин безперервного сну. Недостатня кількість сну може збільшити ризик виникнення багатьох захворювань, включаючи хвороби серця, діабет та інсульти.

4. Використовуй крем проти сонця

Якщо є один засіб для догляду за шкірою, який повинен стати твоїм священним Граалем, то нехай це буде крем проти сонця. Пошкодження від сонця може старити твою шкіру в геометричній прогресії, змушуючи тебе виглядати старше, ніж ти є насправді. Надмірний вплив ультрафіолетових променів може призвести до появи темних плям, а також підвищити ризик розвитку раку шкіри. Завжди тримай у своїй сумці флакон із фільтром SPF 30+ або вище і не забувай наносити його кожні три години, особливо якщо ти часто буваєш на відкритому повітрі. Так, і взимку теж!

5. Не порівнюй себе зі своєю молодшою версією

У тебе вже не буде такого ж тіла, такої ж енергії чи метаболізму, як у старі добрі 20 років. Тому не намагайся порівнювати себе з тим, яким ти був тоді, і з тим, яким ти є зараз. Прийми своє тіло і свої примхи, і якщо тобі не подобається щось у собі, спробуй змінити це здоровим способом, чи то плоский живіт, якого ти прагнеш, чи прагнення бути успішним.

6. Займися медитацією

Навіть якщо у тебе не напружене життя, медитація – це те, що не має побічних ефектів. Коли навколо нас стільки всього відбувається, іноді потрібно заспокоїти свій розум, позбавивши його будь-якого контенту, який ти міг бачити в соціальних мережах, або чогось про роботу. Навіть п'ять хвилин медитації перед початком дня або перед сном можуть бути корисними для твого психічного добробуту.

7. Пий воду, а не вино

Це може здатися банальним, але підтримувати водний баланс так само важливо, як і дотримуватися здорового харчування. Заправляти організм водою так само важливо, як і їжею, яку ти вживаєш. Два літри води – це середня кількість, яку потрібно споживати, а якщо ти займаєшся спортом – більше.



Пам'ятай про важливість підтримки водного балансу / Фото freepik

8. Май розпорядок дня

Суть розпорядку полягає в тому, щоб виховати дисципліну в деяких сферах твого життя. Прокидатися і лягати спати – це ті речі, які не підлягають обговоренню, і які додають цінності в довгостроковій перспективі. Ти знайдеш багато гуру здоров'я та лайф-коучів, які заохочують до і після роботи з 9 до 17 дотримуватися розпорядку дня з 17 до 9, який може складатися з тренування, домашньої їжі, медитації, ведення щоденника і, можливо, навіть вигулу собаки.

9. Дозволь собі турботу про себе

Раз на тиждень бери вихідний від роботи та соціальних зобов'язань, щоб побути наодинці з собою. Побалуй себе їжею, яку ти любиш, або сходи в кіно чи театр. Це не обов'язково має бути щось грандіозне, це може бути просто час для читання книги або перегляду нового серіалу. Винагороджуючи себе час від часу, ти будеш почувати себе краще.

10. Скороти час, проведений перед екраном

Ми живемо в епоху, коли екрани всюди, від смартфонів до смартгодинників. Хоча жити онлайн весело, ти втрачаєш реальні речі, які проходять повз тебе тільки тому, що стежиш за новим танцювальним трендом у соціальних мережах або переглядаєш електронну пошту в таксі. Скорочення часу, проведеного перед екраном, може допомогти тобі краще висипатися, схуднути, підняти настрій, звільнити час і навіть захистити очі від слабкості.

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Бережи себе та турбуйся про себе. І пам'ятай, що у 40 не пізно стати кращою версією себе вчорашнього. Але працювати потрібно буде більше!

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