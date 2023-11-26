Серед багатьох порад, які дають експерти, є одна рекомендація, яка повторюється знову і знову. Ті, хто її виконують, живуть щасливішим життям. Попри це, мало кому вдається її дотримуватися.

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Це пов'язано з тим, що – хоча нам час від часу про це нагадують – з розвитком технологій втілити її в життя стає все складніше. Але про що ми зараз говоримо?

Правильно, про те, щоб менше часу проводити в соціальних мережах. Хоча ми отримуємо користь від нашого смартфона і багатьох функцій, які він нам пропонує, надмірне користування гаджетами має кілька негативних наслідків.

Найбільша проблема полягає в тому, що ми можемо годинами сидіти перед екраном. Ми гортаємо фото в інстаграмі, відео в тіктоці – і часто втрачаємо відчуття часу в цьому процесі.

Доктор Ран Д. Анбар склав список різноманітних порад про те, як ми можемо бути щасливими. Одна з них – обмежити час, який ми проводимо в інтернеті, і знайти інший спосіб бути в курсі того, що відбувається у світі щодня.

Це важливо, зокрема, тому, що наша самооцінка страждає, коли ми витрачаємо непропорційно багато часу на життя інших людей. Це часто призводить до того, що ми починаємо порівнювати себе, свою зовнішність і стосунки з ними. При цьому ми бачимо лише невелику, ідеалізовану частину реальності.

Інші додатки стали ареною для онлайн-суперечок і сварок, які лише злять нас – і часто змушують сумніватися в поточному стані світу. З усім тим, ми витрачаємо багато часу на читання коментарів під такими постами. Те, що робить нас нещасними і зазвичай нікуди не приводить. Якби ми перестали читати ці коментарі, то відчули б себе краще.



Спробуй відкласти на кілька годин телефон / Фото freepik

Намагайся частіше активно відкладати смартфон

За словами експерта, якщо ти хочеш залишатися в курсі подій, але погано почуваєшся під час перегляду новин чи ток-шоу, варто звернутися до традиційних медіа та взяти до рук газету чи журнал. Так ти зможеш дізнаватися про те, що відбувається у світі, але в повільнішому та самостійному темпі.

Ми ж пропонуємо трохи почистити своє інформаційне поле. Нехай у ньому буде 2 – 3 перевірені видання, яким ти довіряєш. Рекомендуємо підписатися на телеграм-канал 24 Каналу, де оперативно та коротко можна дізнаватися про головне.

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Багатьом людям складно виконати ці рекомендації на практиці. Але ті, хто це зробить, одразу помітять різницю. Просто спробуй відкласти мобільний телефон на кілька годин, не брати його з собою на прогулянку, знайти собі інше заняття на вечір і залишити смартфон на ніч в іншій кімнаті – і тоді ти побачиш, як ти себе почуватимеш.