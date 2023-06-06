5 здорових звичок, які слід виробити у 30 років, щоб залишатися молодим

Щоб залишатися молодим, потрібно почати працювати над фітнес-звичками, поки не стало "занадто пізно". Насправді ніколи не пізно почати піклуватися про себе, розвивати корисні звички.

Але наука стверджує, що завжди краще починати, коли ти ще молодий. Адже є речі, яким важливо запобігти, а не намагатися виправити їх, коли вони вже з'явилися.

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Зморшки, наприклад, не зникнуть з твого обличчя навіть з найдорожчим кремом (і ботокс не завжди є найкращим рішенням, оскільки він може вплинути на твою зовнішність). Але якщо ти зосередишся на профілактиці, то зможеш трохи відтермінувати їх появу.

І мова йде не лише про те, щоб мати менше зморшок, а про те, щоб підтримувати здорове, сильне тіло і потужний мозок. Ідея полягає не в тому, щоб стати безсмертним, а в тому, щоб старіти більш функціонально і в менш прискореному темпі. Для цього слід виробити такі звички:

Спати від 7 до 8 годин

Клініка Майо, Гарвардський університет, лікарня Джона Хопкінса та всілякі експерти скажуть тобі одне і те ж: сон важливий для твого розуму і тіла. Адже це час, коли відбувається багато процесів і відновлюється багато речей.



Приділяй достатньо часу сну / Фото gpointstudio

Дефіцит сну відбивається на твоєму зовнішньому вигляді, розумовій діяльності та навіть настрої, а також забирає роки життя. Тому фахівці рекомендують, навіть якщо ти думаєш, що тобі це не потрібно, спати 7 – 8 годин щоночі, і спати якісно.

2. Пий достатньо води

Гідратація дуже важлива, і ти повинен зволожувати організм як зсередини, так і ззовні, щоб мати здорову шкіру, контролювати голод і навіть захищати свій мозок. За даними NBC News, недостатнє зволоження пов'язане з передчасним старінням і підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань.

Мало того, що ти повинен пити достатню кількість води щодня, яка може змінюватися залежно від температури або фізичної активності. Ти також повинен їсти продукти, які містять воду, і зволожувати шкіру зволожувальними кремами, які допомагають захистити її.

3. Не пропускай догляд за шкірою

Неважливо, чи ти надто втомився, чи не маєте бажання, важливо завжди дотримуватися своєї процедури догляду за шкірою. Найважливіше – очищувати, зволожувати і мати крем проти сонця. Усе це дозволить зберегти шкіру здоровою і захистити її від сонячного випромінювання, яке прискорює появу зморшок і плям.



Турбуйся про догляд за шкірою обличчя / Фото freepik

Важливою є послідовність, оскільки сонце, вільні радикали та забруднюючі речовини можуть впливати на тебе у будь-який час.

4. Підіймай вагу принаймні двічі на тиждень

Наука рекомендує проводити мінімум 2 або 3 дні силових тренувань на тиждень. Адже це допомагає зміцнити м'язи, спалити більше жиру і з часом запобігти втраті м'язової маси і сили, що може вплинути на твою рухливість і рівновагу.

Важливо також додати вправи на рухливість і гнучкість, які також допомагають запобігти травмам і отримати кращі результати від тренувань.

5. Ігри та вправи, які стимулюють мозок

Щоб краще старіти, потрібно не лише зосереджуватися на тілі, але й приділяти увагу розуму, виконуючи вправи, які допомагають захистити пам'ять і сповільнити зниження когнітивних здібностей.



Невпинно тренуй свій мозок / Фото wayhomestudio

Читання, навчання грі на музичному інструменті, освоєння нового виду діяльності або ігри на кшталт судоку допомагають підтримувати мозок активним, уважним і гострим. Це може допомогти тобі впоратися з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера або деменція.

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Візьми на озброєння ці звички. Ба більше, гайда їх нарешті виробляти. Це дозволить тобі залишатися сильним, відтермінувати природні процеси старіння та завжди бути на висоті.