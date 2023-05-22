Зауваж, це не просто питання зменшення споживання їжі. Адже цей пункт не передбачає, що ти почнеш краще харчуватися. Тут, радше, мовиться про усвідомлений підхід до покупки того, що згодом з'явиться на твоїй тарілці.

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Експерти Гарвардського медичного журналу завжди готові запропонувати поради щодо здорового способу життя. Цього разу фахівець з харчування дав кілька порад, як навчитися харчуватися здоровою їжею. Нелегко скласти меню з багатьох різних інгредієнтів, але в експертки з харчування Ненсі Олівейра є рішення.

Здорове харчування починається з покупок

Здійснюючи покупки, дотримуйся такого правила: обирай 2 фрукти та 2 овочі різних кольорів, пояснює Ненсі Олівейра з Гарварду, а потім 2 види нежирного білка (риба, курка, індичка або веганські варіанти). Ти можеш брати те, що тобі найбільше подобається, незалежно від того, свіжа це їжа, заморожена чи консервована.



Поклади у корзину два фрукти та два овочі різних кольорів / Фото freepik

Після того, як фрукти, овочі та нежирні білки будуть у твоєму візку, ти повинен вибрати 2 види рослинних білків (бобові, горіхи, тофу, веганське м'ясо...), які також можуть зберігатися протягом тривалого часу. Потім 2 види цільнозернових круп (рис, кіноа, макарони, гречка...) і, нарешті, 2 молочні продукти (йогурт, молоко, сир...).

З кожним з цих інгредієнтів ти можеш приготувати всілякі страви на 7 днів, які будуть корисними, смачними і не надто жирними. Ти можеш застосувати те саме правило, варіюючи страви, тобто 2 різні продукти в кожній категорії. Оскільки ти можеш вибирати між свіжими, консервованими або замороженими продуктами, варіантів для фруктів, овочів або риби безліч.



У тебе буде набір продуктів для приготування збалансованих страв / Фото freepik

Завдяки цьому методу ти не забудеш, по що прийшов, коли зіткнешся з великою кількістю варіантів. І ти можеш готувати те, що хочеш щодня, або те, що готується найшвидше. Тому що правильне харчування більше ніколи не повинно бути головним болем і причиною для страждань.

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