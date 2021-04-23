Як красиво запропонувати зустрічатися дівчині: кращі фрази та оригінальні ідеї

Сподобалася дівчина і хотів би почати з нею стосунки? Як запропонувати зустрічатися і чи потрібно це взагалі робити? Таке питання постає у багатьох хлопців. Пропонуємо масу способів, як підготуватися до пропозиції, зробити це романтично і незвично, так, щоб вона погодилася.

Просто приділи трохи уваги цьому питанню. Ми підкажемо, як підібрати потрібні слова, лиш дотримуйся простих порад.

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Що означає пропозиція зустрічатися?

Сьогодні заповітні слова про початок стосунків вимовляються все рідше. Найчастіше стосунки зав'язуються самі собою, між людьми відбувається зближення, обом уже і так зрозуміло, що вони пара. Це і не погано, і не добре, просто така реальність.

Але фраза "давай будемо разом" остаточно ще не зникла з життя. Іноді не обійтися без пропозиції почати стосунки. Наприклад, якщо ви не дуже добре знайомі, але при цьому впевнені у своїх намірах. Також вона буде доречна, якщо ви бачитеся занадто рідко або в стосунках мало ясності. Завжди зручніше прояснити статус стосунків для того, щоб бути в них впевненим. Крім того, пропозиція зустрічатися може додати нотку романтики.



Пропозиція зустрічатися розставить крапки над "і" / Фото Unsplash

Як підготуватися до пропозиції?

Ти задумався про те, як запропонувати дівчині зустрічатися і хочеш підготуватися до цієї події? Звичайно, для такого кроку потрібна сміливість та впевненість у собі. Також необхідно проявити оригінальність та романтичність.

Хлопцям часто важко зрозуміти, як краще натякнути дівчині на серйозні стосунки. Тому правильна підготовка стане запорукою успіху. Іноді все трапляється спонтанно, якщо ситуація до того спонукає. Але так буває не завжди, якщо ти вирішив не сидіти в очікуванні вдалого випадку, то необхідно підготуватися як слід.

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Але спочатку варто:

Переконайся у правильності свого вибору. Легка симпатія – ще не привід. Такі почуття можуть бути оманливі та швидко пройти. Перед тим як запропонувати зустрічатися, потрібно обов'язково розібратися у своєму ставленні до дівчини. Намацай ґрунт. Спочатку переконайся, що це доречно і ви досить зблизилися. Якщо ти переживаєш, що дівчина тобі відмовить, то спочатку з'ясуй, як вона до тебе ставиться. Якщо ти їй подобаєшся, то можеш сміливо пропонувати почати стосунки. Обери найбільш відповідний спосіб сказати про свої наміри. Варіантів маса, але враховуй характер дівчини, її смаки. Подбай про баланс і акценти: надто романтичні або динамічні обставини можуть відволікти від твого питання. Вимов важливі слова, просто відпочиваючи у парку або сидячи у романтичній місцині, заспівай про це або напиши вірш. Обирай сам. Склади план. Так тобі буде значно легше діяти. Важливо продумати не тільки слова, а й обставини, підібрати оптимальний момент, якщо ти плануєш робити пропозицію під час особистої зустрічі. Ну і нарешті переходь до дій. Не відкладай пропозицію почати стосунки до нових віників, інакше можна втратити свій шанс.



Переконайся, що ви більше, ніж просто добрі друзі / Фото Unsplash

Також обов'язково продумай свій зовнішній вигляд: будьте гарно одягненим і заздалегідь потурбуйся про гігієну. Але вбиратися як на випускний не варто.

Ще один вкрай важливий пункт – заздалегідь морально підготуйся до можливості відмови. На жаль, все може статися. Особливо, якщо ти зважився запропонувати почати стосунки, тому що не розумієш, хто ви один одному. Постарайся відреагувати на відмову спокійно, не зіпсувати вечір і сформовані стосунки. Про все потім подумаєш наодинці.

В який момент можна діяти

Ідеальний час для пропозиції почати стосунки – коли ви досить зблизилися, але поки ще не зовсім звикли один до одного. Зазвичай це настає після декількох побачень. Але якщо ви вже бачитеся по кілька разів на тиждень, будуєте спільні плани, знайомитеся з друзями одне одного, то діяти вже запізно.

Сам момент повинен бути романтичним. Краще не вимовляти пропозицію зустрічатися на людях або коли дівчина чимось зайнята. Насправді відповідних моментів багато. Головне – постаратися виключити моменти, які очевидно невідповідні. Найлегше визначити їх, ставлячи себе на місце дівчини: хотів би ти у конкретній ситуації отримати таку пропозицію і чи була б вона доречною?

Як оригінально запропонувати дівчині зустрічатися

У кожного хлопця є величезний вибір всіляких способів, як запропонувати зустрічатися дівчині. Наприклад, це можна зробити під час розмови телефоном, за допомогою повідомлення. Але є значно кращі варіанти:

Романтичне побачення. Обладнай затишне місце для спілкування на даху будинку або у саду в заміському будинку. Прикрась його квітами, кульками, принеси улюблені страви дівчини. Можна привести її на таке побачення з зав'язаними очима, щоб розпалити інтерес. Повір, слова подяки та потрібний настрій будуть тобі забезпечені. Сюрприз. Звичайно, як саме здивувати свою обраницю, вирішувати лише тобі. Наприклад, можна написати своє послання у неї під вікнами. Ще один варіант – зробити який-небудь цікавий подарунок. Наприклад, підготувати красиво упаковані коробки одну в одній, а в найменшій покласти сувенір і записку з пропозицією зустрічатися. Загалом, прояви свою фантазію. Подорож. Не потрібно влаштовувати тривалу поїздку, досить взяти човен / катер в оренду або мотоцикл і вирушити з дівчиною на природу, наприклад, на пікнік. Самота, гарний настрій, захід або зірки зіграють вам на руку, адже це ідеальні умови для пропозиції. Напиши вірш. Можна красиво оформити його на аркуші паперу, а потім надіслати листом або підкласти таємно. Або інший, більш виграшний варіант – продекламуй його самостійно. Можеш зробити це у романтичному місці та ще що-небудь додати від себе у прозі. Повір, дівчина, якій ти небайдужий, оцінить такий вчинок. Якщо ти вмієш грати на музичних інструментах і непогано співаєш, то можна запропонувати зустрічатися за допомогою пісні.



Влаштуй їй справжній романтичний сюрприз / Фото Unsplash

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Як правильно запропонувати дівчині зустрічатися: ТОП фрази

Взагалі формулювання краще підготувати самостійно та відповідно до ситуації. Це можуть бути красиві й оригінальні слова або щось просте, але зворушливе. Заздалегідь заготовлені фрази працюють рідко, зазвичай вони з'являються разом із відповідним моментом. Але якщо ти не майстер витончених виразів, то заздалегідь заглянь у нашу добірку ТОП фраз, як красиво запропонувати зустрічатися:

Ми так зблизилися, я вже не можу уявити своє життя без тебе, ти стала його частиною. Може почнемо зустрічатися?

Раніше я ніколи не відчував таке хвилювання, розгубленість, але мені подобається, що я можу бути з тобою таким справжнім. Будеш моєю дівчиною?

Зустрічі та спілкування з тобою – одна з найбільших радостей в моєму житті. Хочу, щоб їх було більше, тому давай будемо разом?

Ти знаєш, поруч з тобою я відчуваю себе зовсім іншою людиною. Я відчуваю, що відбувається щось особливе, ти станеш моєю дівчиною?

Ти така сильна, ніжна і весела, я захоплююся тобою. Це, можливо, старомодно, але я хочу запропонувати тобі зі мною зустрічатися. Відповідай, ти згодна?

Якщо чесно, то я відчуваю до тебе більше, ніж дружню симпатію. Хочу, щоб ти була поруч. Може почнемо зустрічатися?

Ти краще, ніж я міг собі уявити. Будеш моєю дівчиною?

Мені здається, я відчуваю до тебе щось велике. Ти станеш моєю дівчиною?

З тобою кожен мій день стає краще, я дуже хочу, щоб тебе стало більше в моєму житті. Давай будемо разом?

Ти знаєш, я відчуваю, що ми дуже схожі. Може станемо один для одного більше, ніж друзями?



Використай одну з цих фраз для пропозиції / Фото Unsplash

Як не варто робити

Пам'ятай, щоГовори від серця, старайся не соромитися висловлювати свої емоції. Дівчина це відчує й оцінить. Якщо пропозиція буде ще й оригінальною, то це буде знаком уваги для неї, що стане додатковою причиною погодитися.

Є кілька моментів, які потрібно заздалегідь врахувати, і не робити так:

Не думай, як умовити дівчину на стосунки з тобою. Не треба вмовляти, потрібно лише правильно запропонувати. Змирися з відмовою, якщо отримаєш її, не тисни на дівчину. Не роби такий крок як дрібницю: у невідповідний момент або за невідповідних обставин. Якщо дівчина у цей проміжок часу зайнята, то почекай з пропозицією.

Тепер ти знаєш, як правильно запропонувати дівчині зустрічатися, тому дій!



Не варто надто сильно тиснути на дівчину / Фото Unsplash

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Чорнобривець Ірина