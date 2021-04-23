Понравилась девушка и хотел бы начать с ней отношения? Как предложить встречаться и нужно ли это вообще делать? Такой вопрос возникает у многих ребят. Предлагаем массу способов, как подготовиться к предложенью, сделать это романтично и необычно, так, чтобы она согласилась.

Просто удели немного внимания этому вопросу. Мы подскажем, как подобрать нужные слова, лишь соблюдай эти простые советы.

Примечательно Кто такой гамма-самец и чем он отличается от альфы: изучаем сексуальную иерархию

Что значит предложение встречаться?

Сегодня заветные слова о начале отношений произносятся все реже. Чаще всего отношения завязываются сами собой, между людьми происходит сближение, обоим уже и так понятно, что они пара. Это и не плохо, и не хорошо, просто такова реальность.

Но фраза "давай будем вместе" окончательно еще не исчезла из жизни. Иногда не обойтись без предложения начать отношения. Например, если вы не очень хорошо знакомы, но при этом уверены в своих намерениях. Также она будет уместна, если вы видитесь слишком редко или в отношениях мало ясности. Всегда удобнее прояснить статус отношений для того, чтобы быть в них уверенным. Кроме того, предложение встречаться может добавить нотку романтики.



Предложение встречаться расставит точки над "і" / Фото Unsplash

Как подготовиться к предложению?

Ты задумался о том, как предложить девушке встречаться и хочешь подготовиться к этому событию? Конечно, для такого шага нужна смелость и уверенность в себе. Также необходимо проявить оригинальность и романтичность.

Ребятам часто трудно понять, как лучше намекнуть девушке на серьезные отношения. Поэтому правильная подготовка станет залогом успеха. Иногда все случается спонтанно, если ситуация к тому располагает. Но так бывает не всегда, если ты решил не сидеть в ожидании удачного случая, то необходимо подготовиться как следует.

Візьми на озброєння Что такое сексуальный интеллект и как его определить: проверь себя

Но сначала стоит:

Убедись в правильности своего выбора. Легкая симпатия – еще не повод. Такие чувства могут быть обманчивы и быстро пройти. Перед тем как предложить встречаться, нужно обязательно разобраться в своем отношении к девушке. Нащупать почву. Сначала убедись, что это уместно и вы достаточно сблизились. Если ты переживаешь, что девушка тебе откажет, то сначала выясни, как она к тебе относится. Если ты ей нравишься, то можешь смело предлагать начать отношения. Выбери наиболее подходящий способ сказать о своих намерениях. Вариантов масса, но учитывай характер девушки, ее вкусы. Позаботься о балансе и акцентах: слишком романтические или динамические обстоятельства могут отвлечь от твоего вопроса. Произнеси важные слова, просто отдыхая в парке или сидя в романтической местности, спой об этом или напиши стихотворение. Выбирай сам. Составь план. Так тебе будет легче действовать. Важно продумать не только слова, но и обстоятельства, подобрать оптимальный момент, если ты планируешь делать предложение во время личной встречи. Ну и наконец переходи к действиям. Не откладывай предложение начать отношения до новых веников, иначе можно упустить свой шанс.



Убедись, что вы больше, чем просто хорошие друзья / Фото Unsplash

Также обязательно продумай свой внешний вид: будьте хорошо одетым и заранее позаботься о гигиене. Но наряжаться как на выпускной не стоит.

Еще один крайне важный пункт – заранее морально подготовься к возможности отказа. К сожалению, все может произойти. Особенно, если ты решился предложить начать отношения, потому что не понимаешь, кто вы друг другу. Постарайся отреагировать на отказ спокойно, не испортить вечер и сформированные отношения. Обо всем потом подумаешь наедине.

В какой момент можно действовать

Идеальное время для предложения начать отношения – когда вы достаточно сблизились, но пока еще не совсем привыкли друг к другу. Обычно это наступает после нескольких свиданий. Но если вы уже видитесь по несколько раз в неделю, строите совместные планы, знакомитесь с друзьями друг друга, то действовать уже поздно.

Сам момент должен быть романтичным. Лучше не произносить предложение встречаться на людях или когда девушка чем-то занята. На самом деле соответствующих моментов много. Главное – постараться исключить моменты, которые очевидно неподходящие. Легче всего определить их, ставя себя на место девушки: хотел бы ты в конкретной ситуации получить такое предложение и было бы оно кстати?

Как оригинально предложить девушке встречаться

У каждого парня есть огромный выбор всевозможных способов, как предложить встречаться девушке. Например, это можно сделать во время разговора по телефону, с помощью сообщения. Но значительно лучшие варианты:

Романтическое свидание. Оборудуй уютное место для общения на крыше дома или в саду в загородном доме. Укрась его цветами, шариками, принеси любимые блюда девушки. Можно привести ее на такое свидание с завязанными глазами, чтобы разжечь интерес. Поверь, слова благодарности и нужное настроение будут тебе обеспечены. Сюрприз. Конечно, как удивить свою избранницу, решать только тебе. Например, можно написать свое послание в нее под окнами. Еще один вариант – сделать какой-нибудь интересный подарок. Например, подготовить красиво упакованные коробки одну в одной, а в наименьшей положить сувенир и записку с предложением встречаться. В общем, прояви свою фантазию. Путешествие. Не нужно устраивать длительную поездку, достаточно взять лодку / катер в аренду или мотоцикл и отправиться с девушкой на природу, например, на пикник. Одиночество, хорошее настроение, мероприятие или звезды сыграют вам на руку, ведь это идеальные условия для предложения. Напиши стихотворение. Можно красиво оформить его на листе бумаги, а затем отправить письмом или подложить тайно. Или другой, более выигрышный вариант – продекламируй его самостоятельно. Можешь сделать это в романтическом месте и еще что-нибудь добавить от себя в прозе. Поверь, девушка, которой ты неравнодушен, оценит такой поступок. Если ты умеешь играть на музыкальных инструментах и неплохо поешь, то можно предложить встречаться с помощью песни.



Устрой ей настоящий романтический сюрприз / Фото Unsplash

Це цікаво Будь романтиком и изучай эрогенные зоны: 6 секс-трюков, которые должен освоить мужчина к 30

Как правильно предложить девушке встречаться ТОП фразы

Вообще формулировку лучше подготовить самостоятельно и в соответствии с ситуацией. Это могут быть красивые и оригинальные слова или что-то простое, но трогательное. Заранее заготовленные фразы работают редко, обычно они появляются вместе с соответствующим моментом. Но если ты не мастер изящных выражений, то заранее загляни в нашу подборку ТОП фраз, как красиво предложить встречаться:

Мы так сблизились, я не могу представить свою жизнь без тебя, ты стала ее частью. Может, начнем встречаться?

Раньше я никогда не испытывал такое волнение, растерянность, но мне нравится, что я могу быть с тобой таким настоящим. Будешь моей девушкой?

Встречи и общение с тобой – одна из самых больших радостей в моей жизни. Хочу, чтобы их было больше, поэтому давай будем вместе?

Ты знаешь, рядом с тобой я чувствую себя совсем другим человеком. Я чувствую, что происходит что-то особенное, ты станешь моей девушкой?

Ты такая сильная, нежная и веселая, я восхищаюсь тобой. Это, возможно, старомодно, но я хочу предложить тебе со мной встречаться. Отвечай, ты согласна?

Если честно, то я чувствую к тебе больше, чем дружескую симпатию. Хочу, чтобы ты была рядом. Может, начнем встречаться?

Ты лучше, чем я мог себе представить. Будешь моей девушкой?

Мне кажется, я чувствую к тебе что-то большое. Ты станешь моей девушкой?

С тобой каждый мой день становится лучше, я хочу, чтобы тебя стало больше в моей жизни. Давай будем вместе?

Ты знаешь, я чувствую, что мы очень похожи. Может, станем друг для друга больше, чем друзьями?



Используй одну из этих фраз для предложения / Фото Unsplash Помни, что главное в предложении начать строить отношения – твоя искренность. Говори от сердца, старайся не стесняться выражать свои эмоции. Девушка это почувствует и оценит. Если предложение будет еще и оригинальным, то это будет знаком внимания для нее, что станет дополнительной причиной согласиться.

Как не стоит делать

Есть несколько моментов, которые нужно заранее учесть и не делать так:

Не думай, как уговорить девушку на отношения с тобой. Не надо уговаривать, нужно лишь правильно предложить. Смирись с отказом, если получишь его, не дави на девушку. Не делай такой шаг как мелочь: в неподходящий момент или неподходящих обстоятельствах. Если девушка в этот промежуток времени занята, то подожди с предложением.

Теперь ты знаешь, как правильно предложить девушке встречаться, потому действуй!



Не стоит слишком сильно давить на девушку / Фото Unsplash

Тебе понадобится Как сделать женщину счастливой в постели: 5 беспроигрышных советов для каждого мужчины