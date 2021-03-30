Хто такий гамма-самець і чим він відрізняється від альфи: нюанси сексуальної ієрархії
Американський зоолог Девід Мех досліджував вовків і видав про них книгу: "Вовк: екологія й поведінка видів, які зникають". У своїй праці 1970 року дослідник поділив самців на категорії – альфа, бета і гамма.
Джерело:The AdultMan.com
Та наука не стоїть на місці: вчені давно довели, що теорія Меха не зовсім правильна. Не зовсім правильна, але дуже цікава – тож вона отримала і розвиток, і популярність, тож знати про неї варто.
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Хіба не кожна людина у світі чула про альфа-самців? Вони домінують, вони успішні, вони – популярні. Але більше про них поговоримо згодом. Сьогодні ж ми на Men 24 розповімо про гамма-самців – адже таких більшість.
Гамма-самець: що це і хто це
Гамма-самець – це…
- Це зазвичай інтроверт, який у великій компанії тримається окремо, але й не забивається в кут.
- Він має власну думку, але нікому її нав'язувати не схильний.
- Найчастіше гамма любить чистий та охайний одяг, але до моди байдужий (важливіша зручність).
- Гамма часто творчі, виглядають трохи розгублено, може й безглуздо, але не варто обманюватися.
- За усім цим ховається гострий розум і багатий внутрішній світ.
Гамма прагне уникати конфліктів, будь-якого жорсткого вибору. Він не буде впливати на ситуацію, бо набагато краще вміє пристосовуватися. Не буде шукати добра від добра, і буде щасливий із тим, що має.
- І це, до слова, означає, що гамма, на відміну від альфи, своїй коханій людині зберігатиме вірність.
- Але й залюбки, якщо дати йому таку нагоду, буде маніпулювати стосунками – вдаючи слабкість і беззахисність.
Гамма-самець не прагне домінування, натомість він дуже адаптивний / Фото unsplash
Альфа-самець та гамма-самець: принципова відмінність
Заведено вважати, що в особистості гамми поєднані частинки інших типів чоловіків, жодна з яких не домінує.
- Альфі потрібне визнання, тож він намагається задовольнити інших (всіх, до кого дотягнеться).
- Гамма ж працюватиме на власне задоволення (і задоволення людини, з якою крокуватиме поруч у житті).
Гамма готовий брати від життя максимум, а отже – буде вчитися й працювати, аби здобувати нові навички й досвід.
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Бути гамма – це не погано
Гамма-самці, на перший погляд, користі зграї не приносять. У людському соціумі таких часто асоціюють із невдахами, безробітними чи пияками. Насправді це, м'яко кажучи, застарілий стереотип. Навіть для тварин та птахів. Наприклад:
- В ігуан помаранчеві самці (альфа) воюють за територію й самок із синіми (бета), і цим успішно користаються жовті (гамма). Саме вони часто здобувають і самок, і територію, і їжу, а ще й ні за що не відповідають.
- У птахів брижачів (турухтанів) гамма-самці зовні дуже схожі на самок. Тож легко, скажімо так, опановують їх – поки самки захоплено спостерігають за битвами самців альфа і бета.
У сучасному людському суспільстві сексуальна ієрархія також вже давно не є ієрархією домінування. Поведінка самців – нелінійна. І визначити за зовнішнім виглядом і вчинками вже не так просто, хто перед тобою.
Сьогодні гамма все частіше виграють конкуренцію в альфа-самців / Фото unsplash
І якось так вийшло, що агресивних альфа-самців цінують все менше, натомість все більше важливими стають чоловіки, краще пристосовані до соціуму. І хто ж це?
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