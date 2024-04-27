5 безпрограшних стратегій, які допоможуть завести дружбу у будь-якому віці

Завести друзів може бути складно, і з віком це стає ще складніше, адже ми більше не ходимо до школи, не граємо в командні види спорту, які є тими зв'язками, що пов'язують нас з іншими. Насправді кожна четверта людина у світі відчуває себе самотньою.

З віком наше життя стає більш насиченим, ми переїжджаємо в інші міста, у нас з'являються нові турботи, які ускладнюють підтримку зв'язку з друзями. Якщо на додачу до цього у нас є романтичні стосунки або діти, то, за словами експертів, жонглювати всім цим ще складніше.

Це може бути корисним 6 способів забути колишню

Коли ми приїжджаємо в нове місце або ухвалюємо рішення познайомитися з новими людьми, ми схильні бути пригніченими тим, що не знаходимо свого місця або не знаходимо людей, які є однодумцями. Але правда полягає в тому, що просто відвідуючи місця, ми не розвиваємо дружбу, ми повинні зробити перший крок і бути тими, хто прагне встановити зв'язок з іншими.

Ми знаємо, що це нелегко, але є 5 стратегій, які ми можемо використовувати, коли зустрічаємо когось, з ким, на нашу думку, можемо подружитися.

Зроби комплімент

Зробити комплімент – це найпростіший спосіб розпочати розмову з незнайомою людиною або з тим, кого ми бачили лише кілька разів. Це так само просто, як сказати: "Мені подобається ваш джемпер, звідки він?"

Навіть якщо ми нервуємо, коли починаємо з кимось розмову, правда полягає в тому, що більшість людей більш відкриті до спілкування, ніж ми думаємо. Нам усім подобається, коли нам роблять компліменти, і коли ми відчуваємо, що те, що нам говорять, відповідає дійсності, ми відчуваємо себе добре і більш схильні до знайомства з іншими.

Поцікався їхньою думкою з якогось питання

Так само як нам усім подобається, коли нам роблять компліменти, нам також подобається відчувати, що інші піклуються про нас і що наша думка має значення. Ми можемо використовувати цю стратегію на роботі або в групі знайомих, а також в інших контекстах, де ми зовсім не знаємо інших людей. Наприклад, якщо ти перебуваєш у музеї, запитай когось, що він думає про роботу, на яку ви двоє дивитеся.



Попроси людину поділитися своєю думкою / Фото freepik

Попроси про рекомендації

Наслідуючи попередню стратегію, прохання про рекомендації – це ще один спосіб дізнатися думку іншої людини і дати їй зрозуміти, що ти цінуєш її. Якщо ми щойно познайомилися з кимось, і він каже, що любить слухати подкасти, ми можемо попросити його порекомендувати цікавий подкаст.

Завдяки цій стратегії ми також матимемо тему для розмови під час наступної зустрічі, після того, як виконаємо його пропозицію.

Будь відвертим

Іноді нам не потрібно ходити навколо пальця, а достатньо просто повідомити співрозмовнику, що ми були раді зустрічі та хотіли б підтримувати зв'язок. Якщо ми не хочемо спочатку просити номер телефону, ми можемо попросити сторінку в інстаграмі або іншій соціальній мережі, щоб зв'язатися з людиною, щоб скласти плани або просто поспілкуватися.

Також корисно поговорити про складання певного плану на майбутнє, пов'язаного з чимось, що було згадано в розмові. Ми повинні бути відкритими і намагатися позбутися сорому, коли справа доходить до знайомства з іншими.

Ми можемо згадати про діяльність або хобі, які ми хочемо спробувати, щоб побачити, чи вони зацікавляться і, чи можемо ми розраховувати на них у майбутньому. Крім того, це також дасть їм уявлення про те, що нам подобається. І якщо вони колись прийдуть з таким планом, вони згадають про нас.



Також важливо бути щирим і відвертим / Фото SenivPetro

Намагайся залишатися на зв'язку

Окрім того, що ми говоримо, ми повинні застосовувати їх на практиці. Немає сенсу просити чийсь номер телефону або акаунт в інстаграмі, якщо ми не зможемо потім з цією людиною поговорити. Це також пов'язано з тим, що ми повинні докладати зусиль, щоб зберегти наші дружні стосунки. Коли ми пам'ятаємо про когось, ми повинні подолати лінь або збентеження і написати їм, щоб дізнатися, як у нього справи. Це дасть їм відчути, що ми їх цінуємо, і вони, ймовірно, захочуть повернутися на зв'язок.

Зверни увагу Ця проста фраза може зруйнувати навіть найщасливіші стосунки

Зрештою, щоб завести друзів, незалежно від того, скільки нам років, ми повинні шукати спільні переживання, які допоможуть нам відчути зв'язок. Повір: спочатку це може здатися неможливим, але з часом ми станемо експертами в тому, як заводити друзів.