У статті для Psychology Today Бернштейн підтверджує, що так само як існують дії або звички, які можуть спричинити негативні наслідки і вплинути на стосунки, так само існують фрази, які можуть спричинити проблеми. І тобі потрібно не тільки уникати їх вимовляти, але й змінити своє мислення і ставлення, щоб вони не були вашими основними ресурсами.

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У Гарвардському університеті вже говорили про те, що є фрази, які дійсно можуть викликати образу, відчуження або навіть глибокі рани, які важко загоїти, але Бернштейн каже, що є одна фраза, яка особливо шкідлива, і проблема полягає в тому, що, на перший погляд, вона здається невинною або навіть позитивною.

Проблема з фразою, про яку йдеться, на думку експерта, полягає в тому, що вона може зруйнувати довіру у всіх видах стосунків, а відсутність довіри – це серйозна проблема, яка може зруйнувати стосунки.

Найгірша фраза, яка руйнує твої стосунки, згідно з психологією, – "Не хвилюйся, ми все владнаємо".



Ця фраза може здатися милою, але водночас шкідлива для стосунків / Фото freepik

За словами Бернштейна, проблема використання і повторення цієї фрази проявляється у 3 способах, які є руйнівними для стосунків.

Хибне заспокоєння або хибна надія

Промовляння цієї фрази може здатися своєрідним заспокоєнням або спробою уникнути занепокоєння. Але насправді це може викликати у людей хибну надію і переконання, що все вирішується легше, ніж є насправді. Коли проблема не зникає або її нелегко вирішити, це стає хибним "заспокоєнням", призводить до розчарування і змушує інших поступово втрачати впевненість у собі.

Це також може бути показником того, що ти неправильно оцінюєш проблеми або надаєш їм менше значення, ніж вони заслуговують.

Брак відповідальності

Бернштейн каже, що це не лише порожня обіцянка, це також може бути причиною, яка заважає тобі брати на себе відповідальність, визнавати, що ти зробив не так, і рівень шкоди, яку ти заподіяв. Це створює враження, що ти применшуєш свою роль, заважає тобі прийняти свою роль у конфліктах, суперечках чи проблемах, або навіть може бути засобом уникнути важливих дискусій і зосередитися на пошуку хорошого рішення. Говорити, що це "порожнє рішення".

Спілкування з людиною, яка ніколи не бере на себе відповідальність, може бути виснажливим для всіх видів стосунків і може призвести до того, що інша людина захоче піти.



Важливо не лише говорити, а й брати на себе відповідальність / Фото marymarkevich

Проблеми у спілкуванні

Оскільки ця фраза є формою прокрастинації та применшення, вона також може спричинити проблеми у спілкуванні, особливо коли одна людина хоче обговорити ситуацію, а інша продовжує говорити "не хвилюйся, ми все вирішимо", замість того, щоб бути відкритою для слухання, пропозицій та розуміння.

Бернштейн каже, що це може викликати розчарування і навіть змусити людей повірити, що вони не на одній хвилі і не зможуть дійти згоди.

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Так що ж робити?

Це не означає, що ти більше ніколи в житті не зможеш сказати цю фразу. Просто ти повинен переконатися, що це не порожня обіцянка або стратегія уникнення важливих, складних або незручних розмов. Важливо слухати, визнавати те, що інша людина говорить або відчуває в цей момент, і шукати рішення разом, особливо якщо ти хочеш зберегти ці стосунки.