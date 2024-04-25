Але є кілька універсальних способів, на які варто звернути увагу. І хто знає, раптом один із них або кілька у комбінації справді зможуть допомогти позбавитися токсичного минулого.

Дивися також Аргентинець став сенсацією у ЗМІ, бо забарикадувався в автосалоні: що з ним сталося

Як відійти від стосунків, які вже завершилися, але ще не відпустили

Викинути колишню з соцмереж. Давня мудрість абсолютно справедлива: чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Маєш нав'язливу ідею відкрити її сторінку в інстаграмі? Негайно позбався її. Щоб забути людину, ти мусиш заблокувати її в соціальних мережах. Це так само радикально, як видалити щось із кошика, але ця радикальність виправдана.

Давня мудрість абсолютно справедлива: чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Маєш нав'язливу ідею відкрити її сторінку в інстаграмі? Негайно позбався її. Щоб забути людину, ти мусиш заблокувати її в соціальних мережах. Це так само радикально, як видалити щось із кошика, але ця радикальність виправдана. Зустрічатися з різними людьми. Можна пережити одне кохання з іншим. Або й просто призначати багато зустрічей, розмов, додати в життя, можливо, трохи розпусти. Розраховуй на допомогу друзів, але й приймай, що нові знайомства можуть з'явитися з найнесподіваніших місць.

Можна пережити одне кохання з іншим. Або й просто призначати багато зустрічей, розмов, додати в життя, можливо, трохи розпусти. Розраховуй на допомогу друзів, але й приймай, що нові знайомства можуть з'явитися з найнесподіваніших місць. Рухатися. Ніщо так не покращує самопочуття, як фізичні вправи. Вони стимулюють вироблення нейромедіатора серотоніну, який знімає апатію, тривогу і стрес. Для початку – біг, велосипед, швидка прогулянка околицями. Подихай свіжим повітрям і відпусти старі емоції.

Досконалого рецепта немає, як забути колишню, але маємо кілька порад / Фото karlyukav@freepik