Але є кілька універсальних способів, на які варто звернути увагу. І хто знає, раптом один із них або кілька у комбінації справді зможуть допомогти позбавитися токсичного минулого.
Дивися також Аргентинець став сенсацією у ЗМІ, бо забарикадувався в автосалоні: що з ним сталося
Як відійти від стосунків, які вже завершилися, але ще не відпустили
- Викинути колишню з соцмереж. Давня мудрість абсолютно справедлива: чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Маєш нав'язливу ідею відкрити її сторінку в інстаграмі? Негайно позбався її. Щоб забути людину, ти мусиш заблокувати її в соціальних мережах. Це так само радикально, як видалити щось із кошика, але ця радикальність виправдана.
- Зустрічатися з різними людьми. Можна пережити одне кохання з іншим. Або й просто призначати багато зустрічей, розмов, додати в життя, можливо, трохи розпусти. Розраховуй на допомогу друзів, але й приймай, що нові знайомства можуть з'явитися з найнесподіваніших місць.
- Рухатися. Ніщо так не покращує самопочуття, як фізичні вправи. Вони стимулюють вироблення нейромедіатора серотоніну, який знімає апатію, тривогу і стрес. Для початку – біг, велосипед, швидка прогулянка околицями. Подихай свіжим повітрям і відпусти старі емоції.
Досконалого рецепта немає, як забути колишню, але маємо кілька порад / Фото karlyukav@freepik
- Випустити біль назовні. Цвіль любить людське серце. Якщо ми триматимемо біль усередині, вона буде гноїтися і множитися. Не варто надто жаліти себе, потрібно вийти з болем від розриву і поговорити про нього. Чим більше ти говоритимеш, тим більше він розмиватиметься і випаровуватиметься.
- Побач у цьому нагоду для самовдосконалення. Люди ж розлучаються не просто так. І раз це сталося, чому розставання не мало б стати можливістю рухатися далі? Це шанс вдосконалити себе і стати кращою людиною. Зазирни всередину себе і попрацюй зі своїми слабкостями, якими, можливо, нехтував під час стосунків.
- Знову зустрічайся і розлучайся. Люди схильні звеличувати минуле, і з часом навіть важкі спогади стають хорошими. І якось може здатися, що знову почати зустрічатися з колишньою – непогана ідея. Що ж, а спробуй – не опирайся. І після того, коли ви розлучитеся з тих самих причин, що й минулого разу, ти більше ніколи не будеш про неї думати.