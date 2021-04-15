В одязі ще краще: 3 секс-пози, для яких зовсім не обов'язково роздягатися

Іноді для заняття сексом зовсім не обов'язково роздягатися. Особливо це актуально в тих ситуаціях, коли пристрасть бере гору, а часу на весь процес не так уже й багато. До твоєї уваги 3 секс-пози, які ідеально підійдуть для заняття коханням в одязі.

Займатися сексом в одязі – так само спокусливо, як і без нього. Головне – вибрати відповідний момент, щоб вбрання було не прикриттям тіла, а своєрідною атракцією. А за допомогою цих позицій секс в одязі принесе вам обом ще більше задоволення.

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Ви можете використовувати одяг для тактильної гри. Наприклад, погладжуй її соски крізь футболку або бюстгальтер. Можеш спробувати спочатку зробити кунілінгус крізь трусики. А також не знімати з неї джинси повністю, увійшовши ззаду. Усе це дозволяє по-новому глянути та відчути звичні позиції для заняття коханням.

1. Одягнений кунілінгус

Зроби оральний секс цікавішим. Для цього, наприклад, не знімай з неї спідню білизну. Почни з поцілунків її стегон, живота. Пройди язиком по геніталіях, прикритих трусиками. А потім потягни гумку зубами, стягнувши їх трохи. Можеш також цілувати її крізь спідню білизну, пестити губами та язиком. А вже потім переходити до повноцінного кунілінгусу, скинувши з неї зайве.



Іноді для кунілінгусу зовсім не обов'язково знімати з неї трусики / LUCYMACARONI

2. Вершниця у спідниці

Ти точно бачив не одну секс-сцену у фільмах, де дівчині достатньо задерти спідницю, щоб зайнятися коханням. То чом би не спробувати відтворити щось подібне у реальному житті? Можете, наприклад, удосконалити позицію вершниця. Головне – вибрати зручну спідницю, яку можна буде підняти для заняття сексом.



Вершниця у спідниці дозволить відчути себе героями кіно / Фото LUCYMACARONI

3. Doggy-style у штанях

Якщо ви поспішаєте кудись удвох, але раптом на вас напав порив пристрасті, – ця позиція те, що треба. У ній тобі потрібно спустити джинси зі своєї партнерки нижче сідниць. Те ж потрібно зробити й зі своїми штанями. Будь максимально обережним, щоб ширінка не контактувала ані з твоїми, ані з геніталіями партнерки. Займатися сексом у джинсах ми рекомендуємо стоячи. Твоя кохана може, наприклад, спертися об стіл, щоб не втратити рівновагу. Твоя ж задача – увійти в неї ззаду, даруючи максимум задоволення.



Ця позиція підійде, коли у вас обмаль часу на секс / Фото LUCYMACARONI

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Секс в одязі – не така вже й погана ідея. Особливо, якщо на заняття коханням у вас не так уже й багато часу, а роздягання та вдягання викрадуть дорогоцінні хвилини. Тож експериментуйте, щоб отримати ще більше кайфу від улюбленого заняття мільйонів.