Щоб досягнути збудження, тобі потрібні лічені секунди. Чого не скажеш про жінку. Тож ми наполегливо рекомендуємо відповідальніше ставитися до процесу дарування задоволення. Якщо ти все робитимеш правильно, то твоя партнерка не лише досягне оргазму, а й почуватиметься щасливою у ліжку.

Візьми на озброєння ці 5 прости порад, які допоможуть подарувати максимум кайфу жінці. Вона не лише почуватиметься щасливою, а й матиме можливість насолоджуватися процесом сповна.

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1. Роби це повільно та легко

Секс не має нічого спільного з поспіхом. Винятком з правил може бути ситуація, коли у вас обмаль часу. Запам'ятай, що твоя партнерка не відчуватиме себе збудженою, якщо ти поспішатимеш у ліжку. Збав оберти. Приділи достатньо часу прелюдії. Використовуй кожен сантиметр її тіла, щоб пестити та ніжити. Досліджуй її тіло. Вуха, шию, груди, ноги. Усі ці частини тіла однозначно варті твоєї уваги.



Уникай поспіху, щоб подарувати їй достатньо збудження / Фото Unsplash

2. Запитай її, чого вона хоче

Найкраще, що ти можеш зробити, – спитати, що б вона хотіла зробити або спробувати. Використовуй це як можливість дізнатися більше про те, що подобається твоїй партнерці у ліжку. Це допоможе зняти напругу, пов'язану з тим, що ваші вподобання під час сексу не збігаються.

3. Французький поцілунок – не завжди найкращий

На жаль, не всі жінки обожнюють французькі поцілунки. Тож замість агресивного сплітання губами, краще віддати перевагу ніжним дотикам. Уяви, що її губи – бутон троянди. Ти ж не хочеш його понищити своїми рухами? Поцілунок не повинен бути швидким. Не поспішай, а також дозволь партнерці насолоджуватися процесом.



Більшість жінок віддають перевагу ніжним поцілункам і пестощам / Фото Unsplash

4. Пестощі мають бути правильними

Щойно ви удвох достатньо розігрієтеся, потрібно перейти на наступний рівень. Груди та соски, наприклад, надзвичайно чутливі та потребують ніжних і м'яких дотиків. Слідкуй за реакцією своєї коханої, щоб переконатися: що їй подобається, а що – ні. А також не забувай спілкуватися з нею. Мовчання у ліжку – не найкращий партнер.

5. Дай їй трохи часу

Навіть якщо ти на всі 100 відсотків переконаний, що вона достатньо збуджена, – не потрібно відразу ж кидатися на неї. Вичекай ще кілька хвилин, погладжуючи її тіло. Продовжуй дарувати задоволення, щоб вона почувалася максимально затишно та добре поруч з тобою. Не варто поводитися так, ніби ти цілісінький день тільки цього й чекав, щоб потрапити їй у трусики.



Не поспішай відразу ж переходити до сексу / Фото Unsplash

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Прислухайся до цих порад, щоб твоя партнерка була щасливою у ліжку. А ми ж чудово знаємо, що щаслива у ліжку жінка = щасливий чоловік!