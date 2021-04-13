А ми невтомно вивчаємо тему сексу. Цього разу пройдемося по, мабуть, найболючішому. Скільки ж повинен тривати цей процес, щоб твоя партнерка отримала максимум задоволення. І в нас є відповідь на це питання.

Сайт знайомств Saucy Dates поставив респондентам кілька питань, пов'язаних з сексом. Одне з них стосувалося того, скільки статевий акт повинен тривати.

Це цікаво Як зробити жінку щасливою у ліжку: 5 безпрограшних порад для кожного чоловіка

В опитуванні взяли участь 3836 людей. Їм поставили два питання: "Як довго ви востаннє займалися сексом (прелюдія не рахується?)", а також "Скільки ви хочете, щоб тривав секс?".



Мета опитування – визначити ідеальну тривалість сексу / Фото Unsplash

Результати показали, що більшість чоловіків і жінок хочуть одного: щоб секс тривав довше. Дослідження показало, що жінки хотіли б займатися сексом 25 хвилин і 51 секунду. Що стосується чоловіків, то цифра дуже схожа – 25 хвилин і 43 секунди.

Натомість респонденти заявили, що реальний секс у них триває значно менше. Наприклад, чоловіки у віці від 25 до 35 років зі США, Великої Британії, Канади й Австралії зізналися, що протрималися приблизно 16 – 17 хвилин.

Наша найкраща порада для всіх – насолоджуватися часом, який ви проводите разом. І якщо секс закінчиться швидше, просто перейдіть до другого раунду,

– підкреслюють в Saucy Dates.



Жінки хотіли б займатися сексом 25 хвилин і 51 секунду / Фото Unsplash

Ми ж пропонуємо зосередитися на відчуттях своєї партнерки. Тобі потрібно реагувати на реакції її тіла, щоб дарувати ще більше задоволення під час заняття сексом. А ще не забувай про те, що найкращий секс – секс, який почався з прелюдії. З її допомогою ти неабияк розігрієш свою партнерку. Не зосереджуйся на часі. Краще зосередься на відчуттях. Як своїх, так і своєї коханої!

Візьми на озброєння Як за 6 хвилин кардинально змінити своє сексуальне життя: порада експертів