Бадьорять на весь день: 5 продуктів, здатних зарядити тебе енергією

Хочеш більше енергії? Почни їсти продукти, які борються з втомою і дають тобі заряд енергії, необхідний для того, щоб працювати цілий день і добре справлятися з усіма своїми справами.

Велика кількість дорослих страждають від втоми і відчувають себе виснаженими більшу частину часу. Це пов'язано з ритмом життя, з довгим робочим днем, а також з тим, що зараз важче відключитися і відокремитися від роботи. Але це також пов'язано з тим, що в багатьох випадках сон – це перше, чим доводиться жертвувати, і не береться до уваги, що їжа також може відігравати важливу роль у всьому цьому.

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Існують продукти, які, наприклад, через свій нездоровий вміст цукру або жиру, можуть посилювати втому після вживання (і є також деякі здорові продукти, які мають подібний ефект). І це одна з причин, чому так важливо піклуватися про свій раціон.

Втома – це частина життя, і ти, ймовірно, будеш відчувати її багато разів (наприклад, на половині фільму, який ти намагався подивитися кілька днів). Але ти можеш допомогти собі зменшити її, і це може початися з того, що ти їси.

Згідно з Healthline, їжа – це паливо для організму, тому потрібно стежити за типом їжі, яку ти їси, а також за порціями.

1. Почни їсти меншими порціями

Healthline каже, що ти можеш відчувати втому після їжі, тому що твій організм витрачає багато енергії на травлення. Саме тому рекомендується їсти менші порції протягом дня.

Це допоможе тобі не відчувати себе голодним (менші порції, але більше, ніж базові 3), а також підтримувати енергію в різний час доби. А ще це хороший спосіб контролювати свій раціон і трохи схуднути.



Спробуй їсти меншими порціями, але частіше / Фото artursafronovvvv

2. Сезонні фрукти та овочі

Свіжі сезонні продукти містять набагато більше поживних речовин, ніж перероблені, які часто містять багато цукру, і саме тому вони можуть допомогти тобі почуватися бадьорішим та енергійнішим.

Для цього потрібно трохи знати про сезони овочів і фруктів, і віддавати перевагу тим, які є в сезоні, коли ти йдеш до магазину. Ще одна перевага полягає в тому, що ти зможеш урізноманітнити свій раціон і уникнути нудьги.

3. Вода, багато води

Зневоднення – найлютіший ворог енергії. Воно впливає на здатність мозку виконувати свої функції та змушує тебе відчувати себе все більш і більш виснаженим.

Кажуть, що ти повинен випивати щонайменше 2 літри води на день. Але ця кількість може залежати від таких факторів, як температура або рівень фізичної активності. І справа не лише у воді. Ти також повинен додавати продукти, які підтримують гідратацію, наприклад, огірок.

4. Насіння та горіхи

Це не просто чудовий перекус між основними прийомами їжі, адже вони містять корисні жири та багато поживних речовин, а також не надто калорійні.

Healthline рекомендує приготувати суміш з різних горіхів, переважно фундука, бразильських горіхів, насіння соняшнику та волоських горіхів. Усе це дасть тобі тривалий заряд енергії та допоможе відчути себе ситим між прийомами їжі.



Додай до раціону горіхи та насіння / Фото freepik

5. Нежирний білок і складні вуглеводи

Червоне м'ясо може містити насичені жири і цукор, які можуть викликати відчуття втоми після їжі. Тому подумай про такі варіанти, як курка або риба, які містять менше насичених жирів, але все ще дають тобі необхідний білок.

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Що стосується вуглеводів, то слід уникати оброблених або простих вуглеводів, таких як білий хліб, і віддавати перевагу складним вуглеводам, які мають менший вміст цукру, допомагають відчувати себе ситим і є чудовим паливом для мозку і тіла, а також забезпечують клітковину.