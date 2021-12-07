Як знайти кохану напередодні новорічних свят: 5 простих порад

Грудень – той місяць, який можна вважати успішним для побудови нових стосунків. Різдво та Новий рік підіймають настрій, а також надихають на зближення. У повітрі витає романтична атмосфера, яка поєднує усіх без винятку.

Вважається, що ті, хто побудував свої стосунки у грудні, формують міцні та здорові узи на майбутнє. Цей час справді чарівний. Тож було б несправедливо не поділитися з тобою порадами, які допоможуть знайти свою кохану напередодні свят.

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1. Відвідуй святкові заходи

У цей святковий сезон проводиться безліч заходів. Тому доцільно було б відправитися, наприклад, на новорічний ярмарок. Тут можна не лише познайомитися з цікавими людьми, а й знайти ту, котра розпалить вогонь у твоєму серці. Але будь максимально обережним. Місце скупчення людей може бути не найкращим місцем, адже можна підхопити коронавірус. Тож пам'ятай про дотримування соціальної дистанції та носіння захисної маски.



Не полінуйся сходити на різдвяну ярмарку у своєму місті / Фото freestocks

2. Не забувай про сайти знайомств

Пора нарешті зареєструватися на сайтах знайомств. Чесно кажучи, ніхто не хоче залишатися на самоті під час свят. Тож у мережі з'являється дедалі більше профілів. Люди шукають зустрічей, щоб провести вихідні та свята з кимось, хто зробить їх щасливішими. То було б дуже дивно відмовлятися від цієї можливості.

3. Зроби перший крок

Якщо у тебе серед знайомих є дівчина, яка тобі давно подобається, то пора вже діяти. Але лише за умови, що вона зараз не перебуває у стосунках. У такому випадку не соромся запросити її на каву або повноцінне побачення. Перший крок виділяє впевненість та додає привабливості будь-якому чоловікові.



Не бійся запросити дівчину на побачення / Фото NordWood Themes

4. Сходи на побачення

Ніколи не пізно запросити дівчину, яка тобі небайдужа, на каву або романтичне побачення. Святкова атмосфера дозволить вам розслабитися та спробувати перейти на новий рівень спілкування. А так, не виключено, і до стосунків палицею кинути. Головне у цьому випадку: не надто тиснути та не намагатися всім виглядом показати, що вона – твоя остання надія.

5. Скористайся магією омели

Якщо десь поблизу побачиш омелу, дай можливість дівчині, яка тобі подобається, підійти та стати під нею. Стояти під омелою – популярна традиція, яка знаменує удачу для пари. А ще тобі легше запропонувати, бодай і жартом, поцілуватися. Не виключено, що їй сподобається настільки, що вона не захоче відірватися від тебе.



Поцілунок під омелою вважають щасливим / Фото Paul Zoetemeijer

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою у тебе будуть значно вищі шанси провести ці свята з дівчиною, яка зробить тебе максимально щасливим. Головне – не боятися робити перший крок.