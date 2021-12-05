Кожен з нас терпіти не може, коли йому брешуть. Тож було б дивно, якби ми самі поводилися так. Особливо у тих ситуаціях, коли намагаємося завести нові знайомства. Далі ми розповімо тобі, про що категорично не варто брехати, фліртуючи в мережі.
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Що ненавидять жінки та чоловіки в мережі
Науковці провели кілька досліджень. Їхня мета – з'ясувати, яка брехня викликає найгіршу реакцію у чоловіків, а яка – у жінок. Результати, будемо відвертими, доволі цікаві.
- Що стосується чоловіків, то найбільше їх дратує відсутність щирості щодо зовнішнього вигляду жінок.
- З іншого боку, найгірший обман, на який здатний чоловік у сторону жінки, – пов'язаний з його роботою.
Іншими словами, чоловіків більше дратує, коли жінки брешуть про своє тіло, а жінки розчаровуються, коли чоловіки брешуть про свою професію.
Метою дослідження було знайти взаємозв'язок між цими результатами. При цьому було зазначено, що кілька досліджень показали: чоловіки більше, ніж жінки прагнуть молодості та фізичної привабливості у своїх потенційних партнерах через кореляцію певних параметрів краси зі своїми власними репродуктивними можливостями. Тому деякі жінки з більшою ймовірністю спробують обдурити чоловіків щодо свого зовнішнього вигляду.
Чоловіки часто перебільшують свій рівень влади / Фото bruce mars
З іншого боку, деякі чоловіки можуть спробувати обдурити жінок щодо рівня їхньої влади та багатства (це основна причина, з якої вони брешуть, кажучи, що у них інша робота). Таким чином, це може справити враження на деяких жінок, які, виявивши, що насправді чоловіки не мають цих активів, можуть розсердитися та відчути себе ще більше обдуреними.
- Складність полягає у тому, що у цьому випадку жіночу брехню виявити легше, ніж чоловічу.
Дослідження провели за участю 664 студентів. Вони відповідали на питання про свою сексуальну поведінку перед тим, як їм був представлений сценарій онлайн-побачень. Після цього респондентів попросили оцінити, які типи обману вони вважають найбільш дратівливими.
Однак це не означає, що зазначені різновиди брехні є унікальними для певного жанру. Тобто є також низка чоловіків, які звикли робити фото, на яких вони суттєво відрізняються від себе щодня. Та й жінки можуть ще багато чого недоговорювати, щоб здаватися привабливішими для чоловіків.
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Ми ж рекомендуємо не починати знайомство з брехні. Ані тобі, ані їй не варто займатися перебільшеннями та прикрашанням. Це дозволить не розчаровуватися у людині, до якої ви почали відчувати певну симпатію.