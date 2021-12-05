Кожен з нас терпіти не може, коли йому брешуть. Тож було б дивно, якби ми самі поводилися так. Особливо у тих ситуаціях, коли намагаємося завести нові знайомства. Далі ми розповімо тобі, про що категорично не варто брехати, фліртуючи в мережі.

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Що ненавидять жінки та чоловіки в мережі

Науковці провели кілька досліджень. Їхня мета – з'ясувати, яка брехня викликає найгіршу реакцію у чоловіків, а яка – у жінок. Результати, будемо відвертими, доволі цікаві.

Що стосується чоловіків, то найбільше їх дратує відсутність щирості щодо зовнішнього вигляду жінок.

то найбільше їх дратує відсутність щирості щодо зовнішнього вигляду жінок. З іншого боку, найгірший обман, на який здатний чоловік у сторону жінки, – пов'язаний з його роботою.

Іншими словами, чоловіків більше дратує, коли жінки брешуть про своє тіло, а жінки розчаровуються, коли чоловіки брешуть про свою професію.

Метою дослідження було знайти взаємозв'язок між цими результатами. При цьому було зазначено, що кілька досліджень показали: чоловіки більше, ніж жінки прагнуть молодості та фізичної привабливості у своїх потенційних партнерах через кореляцію певних параметрів краси зі своїми власними репродуктивними можливостями. Тому деякі жінки з більшою ймовірністю спробують обдурити чоловіків щодо свого зовнішнього вигляду.



Чоловіки часто перебільшують свій рівень влади / Фото bruce mars

З іншого боку, деякі чоловіки можуть спробувати обдурити жінок щодо рівня їхньої влади та багатства (це основна причина, з якої вони брешуть, кажучи, що у них інша робота). Таким чином, це може справити враження на деяких жінок, які, виявивши, що насправді чоловіки не мають цих активів, можуть розсердитися та відчути себе ще більше обдуреними.

Складність полягає у тому, що у цьому випадку жіночу брехню виявити легше, ніж чоловічу.

Дослідження провели за участю 664 студентів. Вони відповідали на питання про свою сексуальну поведінку перед тим, як їм був представлений сценарій онлайн-побачень. Після цього респондентів попросили оцінити, які типи обману вони вважають найбільш дратівливими.

Однак це не означає, що зазначені різновиди брехні є унікальними для певного жанру. Тобто є також низка чоловіків, які звикли робити фото, на яких вони суттєво відрізняються від себе щодня. Та й жінки можуть ще багато чого недоговорювати, щоб здаватися привабливішими для чоловіків.

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Ми ж рекомендуємо не починати знайомство з брехні. Ані тобі, ані їй не варто займатися перебільшеннями та прикрашанням. Це дозволить не розчаровуватися у людині, до якої ви почали відчувати певну симпатію.