Знайти нових друзів останнім часом непросто, але ми знаємо, як це зробити

Як ми говорили раніше, з часом знаходити нових друзів стає лише складніше. Але це не означає, що неможливо. Саме тому ми зібрали для тебе кілька корисних порад.

З їхньою допомогою ти зможеш прокачати своє соціальне життя. Особливо якщо ти – інтроверт. Ці поради дозволять позбутися соціальної тривожності та нервозності під час спілкування з іншими. Спробуй, тобі сподобається результат!

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1. Проявляй інтерес до інших

Люди люблять говорити про себе. Виявляючи щирий інтерес до них, ти даєш їм відчути, що їх цінують та поважають. Ти можеш ставити відкриті запитання, активно слухати та брати участь у розмовах. Виходь за рамки світської бесіди, і це може зацікавити людей у спілкуванні з тобою.

2. Використовуй позитивну мову тіла

Мова твого тіла може багато розповісти про твої наміри й емоції. Вона може відображати твої риси й особистість, а крихітні дрібниці можуть багато розповісти про тебе. Усміхайся, дивися в очі й обирай відкриті пози, коли розмовляєш з кимось. Це зробить тебе доступним і доброзичливим.



Уникай закритих поз під час спілкування / Фото marymarkevich

3. Знаходь спільну мову

Спільні інтереси та досвід можуть допомогти тобі налагодити добрі стосунки з іншими людьми. Шукай можливості для спілкування через хобі, пристрасті або спільних друзів. Коли ти знайдеш спільну мову, це може стати чудовою відправною точкою для побудови глибших взаємин.

4. Проявляй ініціативу

Для того, щоб завести нових друзів, тобі потрібно проявляти ініціативу в спілкуванні з людьми. Тобі потрібно виставляти себе напоказ. Не бійся запрошувати людей на події, пропонувати заходи або просити їх контактну інформацію. Навіть якщо ти відчуваєш знервованість чи невпевненість, дій, бо це додасть тобі впевненості у собі з часом.

5. Продемонструй свою справжню особистість

Автентичність – ключ до побудови значущих стосунків. Не намагайся бути тим, ким ти не є, або вдавати, що тобі подобається те, чого ти не любиш. Замість цього зосередься на тому, щоб бути вірним собі та чесно висловлювати свої думки та почуття. Якщо ти прокидаєшся кимось іншим, щоб справити враження, ти поступово втратиш відчуття того, ким ти є насправді.



Будь собою, а не намагайся вдавати когось іншого / Фото freepik

6. Практикуй емпатію

Емпатія – здатність розуміти та поділяти почуття інших людей. Практикуючи емпатію, ти можеш налагодити глибші зв'язки з людьми та розвинути почуття довіри та взаєморозуміння. Спробуй подивитися на речі з точки зору інших, підтвердити їхні почуття та запропонувати підтримку та заохочення.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти не лише покращиш стосунки з іншими людьми. У тебе ще й зростуть шанси знайти нових хороших друзів, які будуть поруч з тобою.