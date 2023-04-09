Тож, якщо ти хочеш бути цікавою особистістю, пора прокачати ці 5 звичок. Зауважимо, що вони надзвичайно прості. Тобі не потрібно буде вискакувати зі штанів. Лиш доклади трішки зусиль, щоб стати тим, до кого тягнуться всі.

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1. Став питання

Коли ти ставиш питання, ти демонструєш іншим, що тобі цікаве те, що вони говорять, що ти прагнеш зрозуміти навколишній світ і розширити свій кругозір. І це, ясна річ, робить тебе цікавішим.



Цікаві люди не соромляться ставити питання / Фото Wayhomestudio

Ніколи не сумнівайся, пам'ятай, що не буває дурних запитань і немає нічого поганого в тому, щоб ставити під сумнів те, що ти чуєш, читаєш або відкриваєш для себе. Це також допоможе тобі відкрити свій розум і розширити свої знання.

2. Постійно вивчай щось нове

Відмінний спосіб стати цікавішим – підтримувати свою жагу до навчання, читаючи книги, відвідуючи курси, відкриваючи для себе щось нове або розвиваючи навички, яких у тебе не було. Це не лише дасть тобі більше тем для розмов. Це ще й допоможе розвинути інтелект і краще спілкуватися з іншими людьми.

3. Спілкування у правильний спосіб

Науковці зауважили, що хороша комунікація та вміння розповідати кращі історії – важливий момент. Він допоможе тобі стати та звучати цікавіше, привернути увагу інших до своєї персони.

Для цього потрібно розвинути деякі ключові моменти. Мовиться про пробудження почуттів людей, простоту та ясність, використання описів, які виключають емоції, гарне ставлення і покладання на такі ресурси як метафора. Це допоможе намалювати чіткішу картину за допомогою твоїх слів.



Навчися правильно висловлювати свої думки / Фото Gpointstudio

4. Звертайся до тих, хто тобі цікавий

Це щось на кшталт стажування, вивчення та перейняття найкращих якостей людей, якими ти захоплюєшся та вважаєш їх цікавими.

Білл Гейтс, до прикладу, каже, що немає нічого нуднішого, ніж людина, яка вважає, що вона вже все знає. Тому дуже важливо намагатися зблизитися з людьми, якими ти захоплюєшся і які вже є такими, яким би ти сам хотів стати. Це допоможе тобі дізнатися, що робить їх настільки цікавими. І в тебе будуть шанси застосувати у своєму випадку одну або відразу кілька їхніх порад.

5. Ділися тим, чим захоплений

Коли ти чимось захоплений, ти, як правило, стаєш емоційнішим і цікавішим. І коли ти говориш про щось таке, що тебе драйвить, то ця енергетика заражає інших людей навколо. Тому експерти рекомендують знайти те, чим ти дійсно захоплений, і плекати це. Також варто ділитися думками з цього приводу з іншими людьми, щоб вони могли виявити ще одну твою грань.

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Стати цікавішим для інших не так уже й складно. Будь відмінним співрозмовником, тягнись по нові знання та заряджай своєю енергетикою інших. І від тебе просто не буде відбою.