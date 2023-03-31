Як знайти супутника всього свого життя: науковці назвали 4 стовпи, на яких усе тримається

Що, якби наука мала остаточну відповідь на питання, як знайти супутника життя? Нове дослідження, яке збирало дані упродовж десятиліть, пролило світло на те, як це зробити.

У журналі опублікували Теорію оцінки партнера. Вона ще має назву Теорія еволюції партнера Іствіка, Фінкеля та Джо. Вона пропонує чотири основні способи. З їхньою допомогою кожна людина оцінює іншу, щоб зрозуміти, чи є в них шанс на стосунки.

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Але якщо всі дотримуються одних і тих же пунктів, чому одним людям щастить і вони знаходять кохання свого життя, а іншим – ні? Ну, тому що, як пояснює психолог і експерт у сфері стосунків Джеремі Ніколсон, для багатьох людей характерно розглядати лише одну точку зору, а не всі, коли вони ухвалюють рішення.

Можливо, вони несвідомо вважають її найважливішою, хоча це не так. Ось чому через деякий час багато пар розпадаються. Те, що ми вважали важливим у парі, насправді не є суттєвим.

Як знайти супутника життя

Згідно з поясненням Ніколсона, люди повинні оцінювати потенційну дівчину чи хлопця на основі чотирьох змінних, згаданих у дослідженні. Ти повинен пройти кожну фазу і проаналізувати кожну "лінзу", як вони це називають. Це дозволить переконатися, що ти робиш правильний вибір. Отже, тобі слід розглянути наступні пункти в такому порядку.

1. Загальна лінза

Це "культурні, соціальні та біологічні правила", яких дотримується група. Для експерта це, в основному, перевірка того, чи, наприклад, дві людини поділяють однакове бачення ролей у стосунках, чи керуються вони однаковими соціальними нормами, і, звичайно, чи є фізична сумісність.



Вам потрібно буде визначити ролі у стосунках / Фото lookstudio

2. Перцептивна лінза

Тут замість того, щоб оцінювати інших, ти повинен оцінити себе, як говорив раніше терапевт Гарі В. Левандовскі-молодший. Подумай про свої минулі стосунки, про свої почуття, про те, як ти почуваєшся психологічно (самооцінка), адже все це також визначатиме, кого ти обираєш. Якщо щось не склалося раніше, якщо ти дізнався, що є речі, які тобі не потрібні або не подобаються, ти не повинен їх повторювати.

3. Основна лінза

Це та, на якій ми зазвичай зосереджуємося під час дослідження. Її можна визначити як "ідеальний тип", який є у кожного в голові. Експерти впевнені, що тебе коли-небудь запитували: "Яким би ви хотіли бачити свою ідеальну партнерку?", і ти відповідав щось на кшталт "приваблива, з почуттям гумору, розумна, любить спорт..." Або щось таке, що тебе цікавить. Це чудово, але Ніколсон радить не зациклюватися на списку, який ти склав. Ніхто не є досконалим, тому ти повинен бути здатним прийняти, що певні речі є важливішими за інші.



Пам'ятай, що досконалих людей не існує / Фото freepik

4. Цільова лінза

Останній етап настає, коли ти вже перебуваєш у стосунках. Відтепер доведеться враховувати й інші особливості. За словами психолога, вони базуються більше на аналізі типу стосунків, які ти маєш і які ти створюєш потроху, що інша людина привносить у них, що ти відкриваєш про неї з плином часу?

Звичайно, на цьому останньому етапі завжди може виявитися несумісність, яка може призвести до розриву стосунків. Однак, беручи до уваги кожен крок, можна буде ухвалювати кращі рішення з самого початку.

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Крім того, особистісні та цільові зміни з часом є нормальним явищем, але якщо пара вірить у свої стосунки та один в одного, за умови хорошої комунікації та гнучкості з обох сторін, вони зможуть досягти домовленостей і рухатися далі. Зрештою, це те, про що йдеться: комунікація, компроміс і готовність працювати у важкі часи.