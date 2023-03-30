Так, це можуть бути поширені причини, але, за словами сімейної терапевтки Марії Баратти, у її практиці зустрічається інша основна причина. Мовиться про "ригідність".

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Що таке ригідність

Якщо комунікація – основа щасливого партнерства на все життя, то ригідність або негнучкість – протилежність. Згідно з визначеннями, якими поділилася експертка, ми можемо розуміти цю звичку як будь-кого, хто не здатен:

побачити точку зору іншої людини;

поставити себе на її місце;

взяти цю точку зору до уваги та відповісти таким чином, щоб встановити зв'язок.

Експертка чітко відрізняє це від людей, які вперті або важкі. Хай там як, вони можуть зрозуміти точку зору інших і навіть її прийняти. Натомість негнучка людина ніколи цього не зробить. І це велика проблема, адже пара не може дійти згоди.



Негнучкі люди вважають себе завжди правими / Фото wayhomestudio

Гаразд, це може статися, якщо один з партнерів поступиться. Але це досить кепсько, якщо йому потрібно буде робити це щоразу, щоб зберігати стосунки. Насправді це негативно впливає на одного з партнерів, змушує його почуватися засмученим. І саме тому стосунки можуть руйнуватися.

Як це виправити

У цьому випадку найкраще рішення – звернутися до парної терапії. Це дозволить партнерові, який проявляє цю свою негнучкість, побачити це та зрозуміти. І це чудовий крок до виправлення.



Експерт рекомендує піти на парну терапію / Фото Drazen Zigic

Це дозволить партнерові поставити себе на місце іншого. Поміркувати над тим, що він робив не так і що він може зробити, щоб врятувати стосунки.

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Головне пам'ятати, що все можна виправити. Головне – хотіти цього щиро та докладати достатньо зусиль. В інакшому випадку можна зруйнувати те, що ви будували впродовж тривалого періоду часу.