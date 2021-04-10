Сідниці ніколи не підводять: як зробити красиве фото ню – поради для чоловіка

Джерело:GQ
Думав про те, як оволодіти образотворчим мистецтвом оголеного селфі? Можеш не відповідати. Просто прочитай.
Фото ню ніколи не втрачали популярність, але в епоху соціальної дистанції й масок на обличчі… Не варто забувати про те, що фізіологія збудження нікуди не зникала.
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Сьогодні поговоримо про те, як правильно надсилати потенційній партнерці чи партнеру оголені фотографії – щоб не образити, а привабити.
Тож не переймайся тим, чи варто. Переймайся краще тим, щоб не забути скинути шкарпетки.
Практичні поради про як, чим і куди фотографувати ню (натисни для збільшення) / Фото GQ
Підготовка – мало не найважливіша частина всього процесу. Адже оголене тіло – це оголене тіло, байдуже що на фото. А це означає, що:
І ще одне важливе зауваження: май на увазі, що якщо ти дуже хочеш комусь надіслати фото ню, і зробиш це, то це не означає, що та людина автоматично повинна зробити жест навзаєм. Ще раз: про все потрібно домовлятися.До слова, якщо ви вже домовилися, але ти не знаєш, що саме висилати – вартувало б запитати в адресата, а що власне він чи вона хотіли б побачити. Чим конкретнішою буде відповідь, тим якіснішим – результат.
Не висилай фото ню людині, яка чітко не дала зрозуміти, що хоче цього / Фото unsplash
Сідницям притаманна універсальна привабливість. Тож її демонструвати боятися не слід.
Але не зосереджуйся тільки на них.
Не концентруйся тільки на тих частинах тіла, які заведено вважати сексуальними / Фото unsplash
Можна зробити еротичне фото й інших частин тіла, які чомусь називають менш сексуальними. Наприклад, багато жінок вважають дуже сексуальним:
Що це означає? Що на оголеному фото геть не обов'язково бути повністю оголеним.До слова, коли робиш оголене фото – краще тримай обличчя поза кадром. Так само не варто "засвітити" на такому фото інші приватні ідентифікатори, як-от тату чи примітний шрам. Ну, ти розумієш, світ – складна штука.
Не висилай фото ню зі своїм обличчям – про всяк випадок, бо ж люди різні бувають / Фото unsplash
Фотографії у спідньому часто куди сексуальніше, ніж оголене. Якщо гідного спіднього не знайшлося, можна хитро виставити у кадрі подушки й покривала на ліжку, щоб приховати певні деталі свого тіла.
У будь-якому випадку, під час фотографування ти маєш бути перед джерелом світла. Світло ніколи не повинно бути позаду.
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Зверни увагу на положення камери.
Краще поставити телефон на рівні грудей або нижче, і – якомога далі від тіла (скористайся таймером для фото).І пам'ятай: мистецтво оголеного селфі в тому, щоб показати, що у тебе те є, а не в тому, щоб що показати все, що у тебе є.