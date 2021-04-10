Сідниці ніколи не підводять: як зробити красиве фото ню – поради для чоловіка

Думав про те, як оволодіти образотворчим мистецтвом оголеного селфі? Можеш не відповідати. Просто прочитай.

Фото ню ніколи не втрачали популярність, але в епоху соціальної дистанції й масок на обличчі… Не варто забувати про те, що фізіологія збудження нікуди не зникала.

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Сьогодні поговоримо про те, як правильно надсилати потенційній партнерці чи партнеру оголені фотографії – щоб не образити, а привабити.

Тільки не треба думати, що це якесь табу – давно, дуже давно вже так не є.

– давно, дуже давно вже так не є. Не менше третини людей до 45 років надсилали свої інтимні фото – і це тільки ті, хто зізнався.

Тож не переймайся тим, чи варто. Переймайся краще тим, щоб не забути скинути шкарпетки.



Практичні поради про як, чим і куди фотографувати ню (натисни для збільшення) / Фото GQ

Як правильно зробити красиве оголене фото

Підготовка – половина справи

Підготовка – мало не найважливіша частина всього процесу. Адже оголене тіло – це оголене тіло, байдуже що на фото. А це означає, що:

Не можна дивувати людину оголеною картинкою, якщо між вами немає сформованих довірливих стосунків.

стосунків. І чіткої домовленості, що ви обоє саме цього хочете.

І ще одне важливе зауваження: май на увазі, що якщо ти дуже хочеш комусь надіслати фото ню, і зробиш це, то це не означає, що та людина автоматично повинна зробити жест навзаєм. Ще раз: про все потрібно домовлятися.

До слова, якщо ви вже домовилися, але ти не знаєш, що саме висилати – вартувало б запитати в адресата, а що власне він чи вона хотіли б побачити.



Не висилай фото ню людині, яка чітко не дала зрозуміти, що хоче цього / Фото unsplash

Сідниці ніколи не підводять

Сідницям притаманна універсальна привабливість. Тож її демонструвати боятися не слід.

Якщо не можеш правильно підібрати кут – використай дзеркало.

– використай дзеркало. Можна також лягти на живіт і зробити фото через плече.

Але не зосереджуйся тільки на них.



Не концентруйся тільки на тих частинах тіла, які заведено вважати сексуальними / Фото unsplash

Сексуальна несексуальність

Можна зробити еротичне фото й інших частин тіла, які чомусь називають менш сексуальними. Наприклад, багато жінок вважають дуже сексуальним:

Волосся на грудях.

Стежку внизу живота й тільки з натяком на член.

Прес із ледь піднятою сорочкою.

Що це означає? Що на оголеному фото геть не обов'язково бути повністю оголеним.

До слова, коли робиш оголене фото –Так само не варто "засвітити" на такому фото інші приватні ідентифікатори, як-от тату чи примітний шрам. Ну, ти розумієш, світ – складна штука.



Не висилай фото ню зі своїм обличчям – про всяк випадок, бо ж люди різні бувають / Фото unsplash

Спідня білизна і правильне світло

Фотографії у спідньому часто куди сексуальніше, ніж оголене. Якщо гідного спіднього не знайшлося, можна хитро виставити у кадрі подушки й покривала на ліжку, щоб приховати певні деталі свого тіла.

Тут треба зіграти й світлом , щоб вигідно підкреслити сильні сторони свого тіла.

, щоб вигідно підкреслити сильні сторони свого тіла. Використовуй природне світло від обіду до вечора, або тьмяні промені приліжкового світильника.

У будь-якому випадку, під час фотографування ти маєш бути перед джерелом світла. Світло ніколи не повинно бути позаду.

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Камера, мотор, знято

Зверни увагу на положення камери.

Хлопці часто фотографують свій пеніс згори вниз – типу, від власного ока.

згори вниз – типу, від власного ока. Але цей кут для глядача ззовні є якраз найменш привабливим.

Краще поставити телефон на рівні грудей або нижче, і – якомога далі від тіла (скористайся таймером для фото).

І пам'ятай: