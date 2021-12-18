Як зробити, щоб твої джинси прослужили якомога довше: 6 звичок
Джерело:GQ
Уже складно уявити свій гардероб без джинсового одягу. Він не лише універсальний, а й зручний. Ми ж розповімо, які звички допоможуть прослужити йому значно довше.
Візьми на озброєння ці поради, щоб твої улюблені джинси тішили тебе не один сезон. Відразу ж зауважимо, що усі ці звички максимально легкі і їх не складно виробити. Усе для того, щоб ти міг якомога довше насолоджуватися одягом, який тобі подобається.
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1. Пріоритет прання
Не варто прати джинси надто часто. Ця тканина, хоч і максимально міцна, теж може руйнуватися з часом. Тож ми рекомендуємо прати джинси не частіше разу на два тижні. Якщо ж ти носиш їх не щодня, то відправляти до пральної машини такий одяг варто через місяць або два.
- Чим рідше ти переш джинси, тим довше вони зберігатимуть свій зовнішній вигляд.
Не варто прати джинси кожного тижня / Фото PlanetCare
2. Відмовся від кондиціонерів
Для деніму вони не потрібні. Ти можеш не лише зіпсувати колір, а й тактильні відчуття. Віддай перевагу простому пральному порошку. Твоя ж задача – просто позбутися бруду, а також освіжити улюблені джинси. Кондиціонер краще залишити для теплих светрів і піжам.
3. Привчи себе видаляти плями
Варто також пам'ятати, що пральні машини – лютий ворог джинсової тканини. Те ж стосується і сушарок. Наприклад, якщо ти посадив пляму, то її краще просто прибрати. Незначний бруд однозначно не потребує того, щоб ти відразу ж кидав джинси у пральну машину.
- Усувай плями точково. Якщо ж це не допомогло, то тоді можеш відправити джинси у пральну машину.
4. Завжди використовуй холодну воду
У пральній машині або вручну, холодна вода не дозволяє волокнам розв'язатися так сильно, як тепла. А ще вона не вимиватиме настільки сильно колір. Тож після прання твої джинси не втратять свій зовнішній вигляд.
Пери джинси у холодній воді / Фото Jan Antonin Kolar
5. Освіжи джинси на сонці
Ти уже чув про те, що додати свіжості джинсам можна за допомогою морозильної камери. Ми ж знаємо ще один метод – сонячні ванни. Достатньо усього 10 – 15 хвилин, щоб неприємний запах зник. Ідеальний лайфхак, який можна використати, наприклад, влітку.
6. Вивчай етикетку перед покупкою
Основна звичка при роботі з джинсовою тканиною – перевірка етикетки перед покупкою. Ідея полягає в тому, що ти купуєш одяг, до складу якого переважно входить бавовна. Це гарантує тобі чудову якість та кілька сезонів носіння.
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Вироби ці звички, щоб твої джинси прослужили тобі якомога довше. Це не лише заощадить тобі гроші, а й дозволить завжди бути на висоті, одягаючи улюблений одяг.