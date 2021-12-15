Немає нічого поганого в тому, щоб бути недостатньо високим. Але це не означає, що потрібно буквально забити на всі модні поради. До твоєї уваги кілька помилок, яких припускається більшість чоловіків. Саме вони роблять тебе ще нижчим, а твоє тіло позбавляють правильних пропорцій. Не роби так!

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Носиш надто довгі штани

У дуже довгих штанах добре те, що їх завжди можна підрізати. Але погане те, що ти узагалі їх купив. Усе тому, що вони візуально вкорочують твій силует. Ба більше, накопичення тканини знизу ніколи не додає тобі стилю.

Тобі потрібно обирати штани, які не збираються складками внизу. Інакше ніяк.



Уникай занадто довгих штанів / Фото Ben White

Носиш занадто короткі штани

Ти не повіриш, але надто короткі штани теж роблять твої ноги коротшими. Пам'ятай, що штани повинні добре сидіти на тобі. Лише це дозволить їм візуально витягнути силует. Але і тут потрібно бути вкрай обережними, щоб зберігати правильну пропорцію.

Вибираєш неправильні принти

Ти можеш носити штани з принтами або візерунками, але ти повинен знати: надто ефектні або великі малюнки можуть вкоротити тобі зросту. Те саме стосується і смуг: горизонтальні лінії зроблять тебе ширшим та "коротшим". Тому завжди віддавай перевагу штанам з вертикальними лініями.



Віддай перевагу вертикальній смужці або бодай квадратикам у принті / Фото JUNHØ

Носиш надто вільні штани

Такі штани додають обсягу внизу. Тому це також робить тебе візуально нижчим і більш приземленим. Важливо, щоб талія штанів охоплювала твою талію. В інакшому випадку є шанси, що твій верх здаватиметься надто масивним, а низ – мізерним.

Якщо штани надто мішкуваті внизу, ти легко можеш виглядати неохайно. Особливо, якщо вони занадто довгі. Повертаємося до першого пункту.

Ти не ходиш до кравця

Варто розуміти, що безліч брендів шиють одяг під свої шаблони. А от природа з усією її різноманітністю змушує тебе або носити те, що вже є, або навідуватися до кравця. Саме він дозволить тобі відрегулювати штани так, щоб вони ідеально сиділи на тобі.

Пам'ятай, що більшість речей ідеально сидять лише на манекенах. Якщо ти – не один із них, то тобі точно варто потоваришувати з кравцем.

Ти підкочуєш штани

Звичайно, ти можеш це робити зі своїми джинсами, щоб додати образу певної легкості. Але тут потрібно розуміти, що надто великі манжети внизу можуть візуально відібрати у тебе кілька сантиметрів від зросту. Можеш дозволити собі цю розкіш?



Підкочені знизу штани можуть вкоротити твій силует / Фото rayul

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Уникай цих помилок під час носіння штанів. Якщо ж тебе природа нагородила довгими ногами, то тобі дуже сильно перейматися не варто. Але все ж краще не носити надто мішкуваті штани, а також уникати складок внизу. Вони не прикрашають жодного чоловіка.

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