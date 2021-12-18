Візьми на озброєння ці поради, щоб твої улюблені джинси тішили тебе не один сезон. Відразу ж зауважимо, що усі ці звички максимально легкі і їх не складно виробити. Усе для того, щоб ти міг якомога довше насолоджуватися одягом, який тобі подобається.

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1. Пріоритет прання

Не варто прати джинси надто часто. Ця тканина, хоч і максимально міцна, теж може руйнуватися з часом. Тож ми рекомендуємо прати джинси не частіше разу на два тижні. Якщо ж ти носиш їх не щодня, то відправляти до пральної машини такий одяг варто через місяць або два.

Чим рідше ти переш джинси, тим довше вони зберігатимуть свій зовнішній вигляд.



Не варто прати джинси кожного тижня / Фото PlanetCare

2. Відмовся від кондиціонерів

Для деніму вони не потрібні. Ти можеш не лише зіпсувати колір, а й тактильні відчуття. Віддай перевагу простому пральному порошку. Твоя ж задача – просто позбутися бруду, а також освіжити улюблені джинси. Кондиціонер краще залишити для теплих светрів і піжам.

3. Привчи себе видаляти плями

Варто також пам'ятати, що пральні машини – лютий ворог джинсової тканини. Те ж стосується і сушарок. Наприклад, якщо ти посадив пляму, то її краще просто прибрати. Незначний бруд однозначно не потребує того, щоб ти відразу ж кидав джинси у пральну машину.

Усувай плями точково. Якщо ж це не допомогло, то тоді можеш відправити джинси у пральну машину.

4. Завжди використовуй холодну воду

У пральній машині або вручну, холодна вода не дозволяє волокнам розв'язатися так сильно, як тепла. А ще вона не вимиватиме настільки сильно колір. Тож після прання твої джинси не втратять свій зовнішній вигляд.



Пери джинси у холодній воді / Фото Jan Antonin Kolar

5. Освіжи джинси на сонці

Ти уже чув про те, що додати свіжості джинсам можна за допомогою морозильної камери. Ми ж знаємо ще один метод – сонячні ванни. Достатньо усього 10 – 15 хвилин, щоб неприємний запах зник. Ідеальний лайфхак, який можна використати, наприклад, влітку.

6. Вивчай етикетку перед покупкою

Основна звичка при роботі з джинсовою тканиною – перевірка етикетки перед покупкою. Ідея полягає в тому, що ти купуєш одяг, до складу якого переважно входить бавовна. Це гарантує тобі чудову якість та кілька сезонів носіння.

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Вироби ці звички, щоб твої джинси прослужили тобі якомога довше. Це не лише заощадить тобі гроші, а й дозволить завжди бути на висоті, одягаючи улюблений одяг.