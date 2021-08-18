Як зробити так, щоб відпустка подарувала задоволення: 5 золотих правил

І хоч літо доходить до логічного завершення, відмовлятися від відпустки не варто. Але слід також пам'ятати про те, що недостатньо просто покинути улюблену роботу на тиждень, щоб відпочити. Лови 5 золотих правил, які дозволять зробити відпочинок повноцінним.

Про відпустку мріє кожен. Навіть той, хто щойно у ній був. І це, до слова, може бути пов'язане з тим, що відпочинок був недостатнім. Тож ми вирішили потурбуватися про тебе, нагадавши золоті правила відпустки. Їх ні в якому разі не варто порушувати.

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1. Знайди час для себе

Відправився у відпустку? Тоді ти просто зобов'язаний запитувати себе, чого ти хочеш. І якщо ти не можеш робити це у повсякденному житті через брак часу, то у відпустці таке виправдання не годиться.

Канікули – час робити те, що тобі подобається. Тож дозволь здійснювати свої мрії, втілювати у життя найбільш божевільні ідеї. Роби усе можливе для того, щоб реалізувати те, чого хочеш ти.



Дозволь собі відпочити під час відпустки / Фото Unsplash

2. Уникай контактів з роботою

У деяких випадках це може бути надзвичайно складно. Усі ці робочі чати, електронна пошта і так далі. Та й ти думаєш, що без тебе геть усе завалиться, а от і ні.

Ми рекомендуємо:

вимкнути сповіщення з чатів, в яких накопичуються не надто важливі повідомлення;

написати колегам про те, що ти будеш недоступний з такого по таке число;

делегувати важливі проєкти іншим колегам, а також дати їхні контакти пов'язаним особам;

записати повідомлення на автовідповідачі, а також поставити переадресацію на робочий номер.

Якщо ж ти не можеш цілком і повністю відлучити себе від роботи, то варто спробувати приділяти їй не більше 15 хвилин на день. Наприклад, до полудня відповідаєш на важливі електронні листи під час відпочинку на пляжі. І не більше!

3. Ніяких соціальних мереж

Не варто цілими днями залипати у соціальних мережах. Краще спостерігати за природою, морем. Якщо є така можливість – не використовуй мобільний інтернет. Усе це дозволить тобі позбутися стресів, а також відпочити від того, що не дає тобі розслабитися.



Проведи відпустку так, щоб на соцмережі часу не залишалося / Фото Unsplash

4. Фізична активність

Не варто під час відпустки цілими днями лежати на шезлонгу. Спробуй бодай робити зарядку зранку або ж плавати, якщо відправився на море. Пам'ятай про те, що фізична активність вивільняє ендорфіни, гормони гарного настрою. А ще – адреналін, що допомагає тобі краще спати вночі.

5. Забудь про повсякденні обов'язки

Якщо ти пораєшся по дому, то в ідеальній відпустці тобі не варто цим займатися. Також не слід забивати собі голову іншими звичками, які занурюють тебе у рутину. Ти ж пам'ятаєш про те, що відпустка – про відпочинок. Тож дозволь собі розслабитися та насолоджуватися часом, коли тебе нічого не хвилює.



Буденна рутина не повинна турбувати тебе у відпустці / Фото Unsplash

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Під час відпустки тобі потрібно не лише відпочити, а й зарядитися енергією для нових звершень. Тож дозволь собі розслабитися, не думати про роботу, а також насолоджуватися вільним часом. Усе це дозволить тобі повернутися на роботу сповненим сил та енергії.