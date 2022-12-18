Ти, мабуть, бачив чоловіків, які у спортзал ходять у кедах. І тобі теж могло здатися, що вони роблять щось неправильно. Мовляв, у кросівках же значно зручніше. І ти не помиляєшся. У них дійсно зручніше, наприклад, бігати на доріжці. Але не тягати залізо.

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Яке взуття підійде для роботи з залізом

Щоб тягати залізо, тобі потрібні стабільність, рівновага, а також сила. Ти повинен бути впевненим, що твої ноги міцно стоятимуть на землі. Інакше ти можеш втратити стійкість та впасти. А це може стати причиною травматизму, якщо не чогось гіршого.

І це одна з головних причин, чому слід обирати не бігові кросівки. У цьому випадку краще віддати перевагу взуттю з плоскою підошвою.

Підйом тягарів насправді починається з твоїх ніг. Але кросівки створюють бар'єр між землею та ногами. Тому це може завадити тобі правильно виконати вправу та досягнути хороших результатів.

Джейк Болі, фахівець із силової підготовки, сказав, що найкраще взуття для важкої атлетики має мати три основні моменти. Піднятий каблук, тверду підошву, яка забезпечує стабільність щиколоток і стоп, а також підтримку у середній частині через ремінці або шнурки.



Правильно підібране взуття гарантує тобі стабільність / Фото master1305

Тенісне взуття, яке має ці характеристики, на думку експерта, допомагає виконувати вправу з більшою силою з самого початку. А ще воно забезпечує кращу позицію, більшу стабільність та правильний діапазон рухів, за допомогою яких ти також зможеш запобігти травмам.

Вибір правильного взуття особливо важливий для новачків. Адже воно дозволяє мінімізувати негативні наслідки від роботи над собою. А отже, ти і результатів бажаних досягатимеш, і не матимеш причини ставити паузи між тренуваннями.

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Ми ж залишимо для тебе пораду наостанок. Оскільки зараз тривають сезонні розпродажі, то літнє взуття можна придбати з чималенькою знижкою. А отже, ти маєш можливість обрати для себе ідеальну пару і не витратити при цьому всі гроші світу.