Які частини тіла найболючіші для татуювань: майстриня розповіла секрети

Татуювання на тілі – це вже не велика рідкість. Його роблять навіть підлітки, однак не усі люди знають важливі нюанси. Мовиться як про роботу майстра, так і про здоров'я клієнта.
Тату-майстриня Ольга Іванцова розповіла, що захопилась професією випадково. Їй подарували обладнання, після чого дівчина вирішила піти на курси.
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Іванцова відповіла на популярні запитання.
Де можна навчатись робити татуювання?
Багато шкіл, курсів, майстер-класів. Можна попросити індивідуальні уроки у майстра, який вам імпонує.
Чи обов'язково вміти малювати, аби стати тату-майстром?
Звичайно, потрібні деякі здібності до малювання. Однак якщо робити прості роботи – не обов'язково. Якщо професійне художнє тату – необхідно. Я малювала сама, потім пішла на курси.
Татуювання – це боляче?
Так, боляче, але для кожного по-своєму. Залежно від того, на якій частині тіла робити.
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Де робити тату найболючіше?
Голова, шия, підпашки, біцепс, ребра, лікті, коліна, внутрішня поверхня стегна. Найменш болісно – на руці.
Чи можна чимось заразитись під час татуювання?
Звісно. Стоматологія, тату-салони, манікюрні салони – це перші місця, де можна заразитися. Насамперед треба звернути увагу на робоче місце. Не соромтесь попросити майстра все продезінфікувати перед вами. Звертайте увагу, щоб фарбу наливали перед вами і голку розпаковували також.
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