Тату-мастер Ольга Иванцова рассказала, что увлеклась профессией случайно. Ей подарили оборудование, после чего девушка решила пойти на курсы.

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Иванцова ответила на популярные вопросы.

Где можно учиться делать татуировки?

Много школ, курсов, мастер-классов. Можно попросить индивидуальные уроки у мастера, который вам импонирует.

Обязательно ли уметь рисовать, чтобы стать тату-мастером?

Конечно, нужны некоторые способности к рисованию. Однако если делать простые работы – не обязательно. Если профессиональное художественное тату – необходимо. Я рисовала сама, потом пошла на курсы.

Татуировка – это больно?

Да, больно, но для каждого по-своему. В зависимости от того, на какой части тела делать.

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Где делать тату больнее всего?

Голова, шея, подмышки, бицепс, ребра, локти, колени, внутренняя поверхность бедра. Наименее болезненно – на руке.

Можно ли чем-то заразиться во время татуировки?

Знамо дело. Стоматология, тату-салоны, маникюрные салоны – это первые места, где можно заразиться. Первым делом надо обратить внимание на рабочее место. Не стесняйтесь попросить мастера все продезинфицировать перед вами. Обращайте внимание, чтобы краску наливали перед вами и иглу распаковывали также.

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