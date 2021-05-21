Тату-майстриня Ольга Іванцова розповіла, що захопилась професією випадково. Їй подарували обладнання, після чого дівчина вирішила піти на курси.

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Іванцова відповіла на популярні запитання.

Де можна навчатись робити татуювання?

Багато шкіл, курсів, майстер-класів. Можна попросити індивідуальні уроки у майстра, який вам імпонує.

Чи обов'язково вміти малювати, аби стати тату-майстром?

Звичайно, потрібні деякі здібності до малювання. Однак якщо робити прості роботи – не обов'язково. Якщо професійне художнє тату – необхідно. Я малювала сама, потім пішла на курси.

Татуювання – це боляче?

Так, боляче, але для кожного по-своєму. Залежно від того, на якій частині тіла робити.

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Де робити тату найболючіше?

Голова, шия, підпашки, біцепс, ребра, лікті, коліна, внутрішня поверхня стегна. Найменш болісно – на руці.

Чи можна чимось заразитись під час татуювання?

Звісно. Стоматологія, тату-салони, манікюрні салони – це перші місця, де можна заразитися. Насамперед треба звернути увагу на робоче місце. Не соромтесь попросити майстра все продезінфікувати перед вами. Звертайте увагу, щоб фарбу наливали перед вами і голку розпаковували також.

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