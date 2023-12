Бартендери розповіли, які ваші улюблені напої вони ніколи б не замовили у барі

Можливо, ти наступного разу двічі подумаєш перед тим, як замовити той чи інший коктейль або улюблену гальбу пива. Бармени розповіли, які алкогольні напої вони не наважилися б замовити собі самі.

Деніел Йом, генеральний менеджер винного магазину і бару Esters Wine Shop & Bar в Санта-Моніці, з обережністю ставиться до розливного пива або келиха вина у місцевому барі, розповів він HuffPost.

Варте уваги Гості будуть у захваті: три новорічні коктейлі від Nemiroff De Luxe

Відвідувачі не знають, "коли востаннє чистили розливну систему", яка "може бути дуже огидною з фруктовими мухами та брудом" – не зовсім те освіжаюче пиво, на яке ти міг би сподіватися. І хоча замовлення келиха вина може здатися безпечнішим варіантом, ти також "не знаєш, як довго це вино було відкрите".

Натомість він рекомендує віддати перевагу класичному джину з тоніком або віскі з колою.

Які коктейлі не замовляють бартендери

"Жоден бармен ніколи не замовляє чай з льодом "Лонг-Айленд", – попереджає Лорен Леніган, директорка нью-йоркського кафе "Paris Café" і бару "Common Ground".

Знаменитий коктейль має потужний удар – він містить горілку, білий ром, текілу, джин і тріпл-сек – і дає відразу всю палітру відчуттів, але Леніган назвала його "підлітковим".

"Більшість клієнтів просто хочуть його, тому що він міцний і вони хочуть швидко сп'яніти", – пояснила досвідчена бартендерка, додавши, що вона не проти подати такий напій, але багато міксологів відмовляться.

Хоча Еспресо-мартіні може одним із лідерів цього року, експерти галузі застерігають, що не варто замовляти його в закладах, де немає належного еспресо.

Більшість барів не обладнані пристойними еспресо-машинами, а кава може бути старою і довго стояти за барною стійкою,

– каже бармен Алехандро Ечеверрія, який також є директором з напоїв у нью-йоркському ресторані "Sushi by Bou".



Особливість цього напою полягає у свіжості еспресо / Фото stockking

Кофеїновий напій – який також може завдати шкоди твоєму здоров'ю більш ніж одним способом після кількох зайвих порцій – вимагає свіжого еспресо, горілки, калуа і простого сиропу, але деякі бари замінюють свіжу каву на охолоджену крапельну або холодну.

Здебільшого вона виходить незбалансованою, пласкою або гіркою. Цей коктейль дуже складно приготувати. Від якості інгредієнтів до консистенції коктейлю – кожен фактор може вплинути на кінцевий результат,

– пояснює Ечеверрія.

Ми ж пропонуємо приготувати The Great Comeback. Це твіст на Еспресо-мартіні. Тільки у нашому випадку додаємо візитівку Nemiroff – De Luxe Honey Pepper.

Наступний – Маргарита. Здається, що цей коктейль складно зіпсувати – просто збовтати текілу, сік лайма, тріпл-сек і лід, але деякі бармени все ще полюють за "ідеальним" коктейлем.

Карла Б., яка працює на полі для гольфу Neshobe у Вермонті, нарікає, що "кисла суміш – це неправильно; я люблю цукор, а не сіль. Деякі люди додають туди персиковий шнапс, або іноді використовують тріпл-сек".



Варто звернути увагу на склад Маргарити / Фото freepik

Вона зазначила: "Ніколи не знаєш, що ти отримаєш".

Джин-шипучка від Рамоса – це особливий коктейль, який вимагає досвідчених рук, оскільки вимагає делікатного балансу яєчних білків, джина, вершків, простого сиропу та цитрусових.

Це трудомісткий коктейль, який потребує багато збовтування, щоб вершки та яєчні інгредієнти могли емульгувати і перетворитися на безе. Якщо ви дотримуєтесь належного барного етикету в переповненому барі, не замовляйте це. Або замовляйте, якщо ненавидите бармена,

– розповідає Мауро Вільялобос, директор з напоїв у лас-вегаському ресторані Superfrico.

За словами віцепрезидента Wish You Were Here Джуліана Калелла з Лос-Анджелеса, коктейль складний у приготуванні, вимагає п'яти хвилин сухого струшування інгредієнтів і не підходить для напруженої ночі в барі.

Це цікаво Для сміливих поціновувачів барної культури: як приготувати коктейль Last Man Standing

Звичайно ж, ми не мали на меті відмовити тебе від походу до бару, щоб насолодитися улюбленим напоєм. Просто варто обирати той заклад, якому ти довіряєш і знайомитися з барною картою. Щоб, до прикладу, замість улюбленої Маргарити не принесли щось схоже на неї з такою самою назвою.