А проте, звісно, у світі є країни, які ніколи не воювали. Чи, точніше сказати, ніколи не перебували у стані війни. Сьогодні на Men 24 згадаємо про 10 таких – щоб зрозуміти, як їм це вдалося.
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Чільна десятка країн, які не брали участі у військових конфліктах
У Європі
- Ватикан. Формально найменша держава світу – Ватикан – з'явилася у 1929 й одразу як нейтральна. Її територія з усіх боків оточена Італією, і захищають її саме італійські збройні сили (а отже й НАТО), хоча офіційної угоди про це немає. Власних збройних сил Папа не тримає, хоча традиційно наймає на службу Швейцарську гвардію.
- Ісландія. Ця невелика острівна держава має давню історію у понад тисячу років, але формальну незалежність вона здобула тільки у 1944. В Ісландії немає армії, хоча є так звані неполіцейські збройні сили, берегова охорона. А проте країна є однією із засновниць НАТО (тобто є захищеною від нападу)! І залучає своїх миротворців до міжнародних сил у гарячих точках. Ісландія ніколи не брала участі у масштабній війні й не вдиралася на територію іншої держави. Ти можеш, звісно, згадати про "тріскові війни" з Британією у 50-х – 70-х, а проте це були радше дипломатичні конфлікти, та аж ніяк не справді війна. Це доводить навіть той факт, що жодної людської жертви за той час не було.
- Мальта. Її омивають теплі води Середземного моря, ця земля має важливе стратегічне значення – бо ж розташована на перехресті торгових шляхів між Європою, Африкою, Азією. У 1964 країна здобула незалежність, а у 1974 оголосила про нейтралітет. А проте армію ця маленька країна має. Ну, а раптом щось.
- Чехія і Словаччина. Так, звісно, Чехословаччина участь у війнах брала. Але Чехія та Словаччина стали незалежними (одна від одної) у 1993. Відтоді обидві країни стали членами Євросоюзу та НАТО, тобто – здобули надійний захист Альянсу. Обидві країни мають армії та беруть участь у миротворчих ініціативах, але ні з ким не воюють.
- Ліхтенштейн. Межі Ліхтенштейну залишаються незмінними з 1434 року, хоча формально роком оголошення незалежності можна вважати 1866. Тобто, це країна з давньою історією та усталеними традиціями. Ще у 1868 місцеві вирішили розпустити армію, і відтоді так і не брали участі у військових діях. Навіть під час Першої та Другої світових воєн, коли бойові дії відбувалися мало не на їхній території. Як їм це все вдалося – історична загадка.
- Швейцарія. Вона була нейтральною з 1815 року, і навіть під час Другої світової свої війська нікуди не посилала. А проте швейцарська авіація кілька разів наочно показала гітлерівцям, хто в небі господар. Окрім того, швейцарці – озброєний народ, тобто буквально кожен може стати в однострій у разі нападу ворога.
Географія країн, які ніколи не воювали, вкрай широка / Фото @pikisuperstar
Серед океанів
- Вануату. Невелика острівна держава у Тихому океані з чудовими пляжами. Вануату завжди була мирною країною, окрім невеликого періоду: під час Другої світової на території держави розташували військові бази США. Ще була громадянська війна, так звана "Кокосова", яка тривала кілька тижнів у 1980 (якраз тоді й проголосили незалежність Вануату).
- Палау. Ще одна крихітна острівна держава у Тихому океані, незалежна віднедавна, з 1994. Держава є офіційним офшором, дбає про екологічні питання, торгівлю, і аж ніяк не про війну. Збройні сили Палау – це два умовні патрульні катери. Боятися Палау нічого – завдяки розташуванню.
- Сейшельські острови. Це країна з понад сотні островів на схід від Африки, популярна серед туристів з усього світу. Незалежність має з 1976, і відтоді не брала участі у військових конфліктах. Утім, внутрішні збройні протистояння були, у регіоні дуже актуальна проблема піратства й браконьєрства (через близькість Сомалі).
Сюрприз
- Коста-Ріка. Особливий випадок серед списку мирних країн, ба більше, справжній сюрприз! Мабуть, єдина серед держав Латинської Америки, яка ніколи не воювала з іншими, але й ніколи не вирізнялася спокійною вдачею (була навіть громадянська війна з тисячами жертв). Утім, щоб цю вдачу вгамувати, костаріканці прописали у конституції пряму заборону на формування армії. З іншого боку, Коста-Ріку захищають США – тож навряд чи місцевим є за що переживати.