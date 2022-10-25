А проте, звісно, у світі є країни, які ніколи не воювали. Чи, точніше сказати, ніколи не перебували у стані війни. Сьогодні на Men 24 згадаємо про 10 таких – щоб зрозуміти, як їм це вдалося.

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Чільна десятка країн, які не брали участі у військових конфліктах

У Європі

Ватикан. Формально найменша держава світу – Ватикан – з'явилася у 1929 й одразу як нейтральна. Її територія з усіх боків оточена Італією, і захищають її саме італійські збройні сили (а отже й НАТО), хоча офіційної угоди про це немає. Власних збройних сил Папа не тримає, хоча традиційно наймає на службу Швейцарську гвардію.



Формально найменша держава світу – Ватикан – з'явилася у 1929 й одразу як нейтральна. Її територія з усіх боків оточена Італією, і захищають її саме італійські збройні сили (а отже й НАТО), хоча офіційної угоди про це немає. Власних збройних сил Папа не тримає, хоча традиційно наймає на службу Швейцарську гвардію. Ісландія. Ця невелика острівна держава має давню історію у понад тисячу років, але формальну незалежність вона здобула тільки у 1944. В Ісландії немає армії, хоча є так звані неполіцейські збройні сили, берегова охорона. А проте країна є однією із засновниць НАТО (тобто є захищеною від нападу)! І залучає своїх миротворців до міжнародних сил у гарячих точках. Ісландія ніколи не брала участі у масштабній війні й не вдиралася на територію іншої держави. Ти можеш, звісно, згадати про "тріскові війни" з Британією у 50-х – 70-х, а проте це були радше дипломатичні конфлікти, та аж ніяк не справді війна. Це доводить навіть той факт, що жодної людської жертви за той час не було.



Ця невелика острівна держава має давню історію у понад тисячу років, але формальну незалежність вона здобула тільки у 1944. В Ісландії немає армії, хоча є так звані неполіцейські збройні сили, берегова охорона. А проте країна є однією із засновниць НАТО (тобто є захищеною від нападу)! І залучає своїх миротворців до міжнародних сил у гарячих точках. Ісландія ніколи не брала участі у масштабній війні й не вдиралася на територію іншої держави. Ти можеш, звісно, згадати про "тріскові війни" з Британією у 50-х – 70-х, а проте це були радше дипломатичні конфлікти, та аж ніяк не справді війна. Це доводить навіть той факт, що жодної людської жертви за той час не було. Мальта. Її омивають теплі води Середземного моря, ця земля має важливе стратегічне значення – бо ж розташована на перехресті торгових шляхів між Європою, Африкою, Азією. У 1964 країна здобула незалежність, а у 1974 оголосила про нейтралітет. А проте армію ця маленька країна має. Ну, а раптом щось.



Її омивають теплі води Середземного моря, ця земля має важливе стратегічне значення – бо ж розташована на перехресті торгових шляхів між Європою, Африкою, Азією. У 1964 країна здобула незалежність, а у 1974 оголосила про нейтралітет. А проте армію ця маленька країна має. Ну, а раптом щось. Чехія і Словаччина. Так, звісно, Чехословаччина участь у війнах брала. Але Чехія та Словаччина стали незалежними (одна від одної) у 1993. Відтоді обидві країни стали членами Євросоюзу та НАТО, тобто – здобули надійний захист Альянсу. Обидві країни мають армії та беруть участь у миротворчих ініціативах, але ні з ким не воюють.



Так, звісно, Чехословаччина участь у війнах брала. Але Чехія та Словаччина стали незалежними (одна від одної) у 1993. Відтоді обидві країни стали членами Євросоюзу та НАТО, тобто – здобули надійний захист Альянсу. Обидві країни мають армії та беруть участь у миротворчих ініціативах, але ні з ким не воюють. Ліхтенштейн. Межі Ліхтенштейну залишаються незмінними з 1434 року, хоча формально роком оголошення незалежності можна вважати 1866. Тобто, це країна з давньою історією та усталеними традиціями. Ще у 1868 місцеві вирішили розпустити армію, і відтоді так і не брали участі у військових діях. Навіть під час Першої та Другої світових воєн, коли бойові дії відбувалися мало не на їхній території. Як їм це все вдалося – історична загадка.



Межі Ліхтенштейну залишаються незмінними з 1434 року, хоча формально роком оголошення незалежності можна вважати 1866. Тобто, це країна з давньою історією та усталеними традиціями. Ще у 1868 місцеві вирішили розпустити армію, і відтоді так і не брали участі у військових діях. Навіть під час Першої та Другої світових воєн, коли бойові дії відбувалися мало не на їхній території. Як їм це все вдалося – історична загадка. Швейцарія. Вона була нейтральною з 1815 року, і навіть під час Другої світової свої війська нікуди не посилала. А проте швейцарська авіація кілька разів наочно показала гітлерівцям, хто в небі господар. Окрім того, швейцарці – озброєний народ, тобто буквально кожен може стати в однострій у разі нападу ворога.



Географія країн, які ніколи не воювали, вкрай широка / Фото @pikisuperstar

Серед океанів

Вануату. Н евелика острівна держава у Тихому океані з чудовими пляжами. Вануату завжди була мирною країною, окрім невеликого періоду: під час Другої світової на території держави розташували військові бази США. Ще була громадянська війна, так звана "Кокосова", яка тривала кілька тижнів у 1980 (якраз тоді й проголосили незалежність Вануату).



евелика острівна держава у Тихому океані з чудовими пляжами. Вануату завжди була мирною країною, окрім невеликого періоду: під час Другої світової на території держави розташували військові бази США. Ще була громадянська війна, так звана "Кокосова", яка тривала кілька тижнів у 1980 (якраз тоді й проголосили незалежність Вануату). Палау. ​Ще одна крихітна острівна держава у Тихому океані, незалежна віднедавна, з 1994. Держава є офіційним офшором, дбає про екологічні питання, торгівлю, і аж ніяк не про війну. Збройні сили Палау – це два умовні патрульні катери. Боятися Палау нічого – завдяки розташуванню.



​Ще одна крихітна острівна держава у Тихому океані, незалежна віднедавна, з 1994. Держава є офіційним офшором, дбає про екологічні питання, торгівлю, і аж ніяк не про війну. Збройні сили Палау – це два умовні патрульні катери. Боятися Палау нічого – завдяки розташуванню. Сейшельські острови. Це країна з понад сотні островів на схід від Африки, популярна серед туристів з усього світу. Незалежність має з 1976, і відтоді не брала участі у військових конфліктах. Утім, внутрішні збройні протистояння були, у регіоні дуже актуальна проблема піратства й браконьєрства (через близькість Сомалі).

Сюрприз