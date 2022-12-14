Цього разу ми назвемо тобі шість пар продуктів. Їхнє поєднання не лише смачне, а й корисне. Адже ти зможеш пришвидшити спалювання зайвих калорій. Додай їх до свого раціону, щоб отримати максимум!

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1. Лосось і авокадо

Авокадо відомий тим, що містить корисні жири. А ще він – відмінне джерело клітковини. Половинка цього фрукта містить 7 грамів клітковини або ж 25% від денної норми.

Можливо, саме тому дослідження Nutrition Journal показало, що коли люди додають половину авокадо в обід, це зменшує їхнє бажання їсти на 40% упродовж трьох годин після трапези. Відповідні цифри продемонстрували у порівнянні з тими, хто не їв авокадо.



Авокадо – відмінне джерело клітковини / Фото timolina

Експерти рекомендують поєднувати його з лососем. Він багатий на омега-3 жирні кислоти та білок. Ця пара позитивно вплине на твою вагу.

2. Вівсянка та арахісова паста

Дослідження журналу Американського коледжу харчування показало, що коли учасники їли вівсянку на сніданок, вони почувалися ситішими, менш голодним. А це означає, що під час наступного прийому їжі споживали менше калорій, ніж ті, хто не снідав вівсянкою.

До неї варто додати кілька столових ложок арахісової пасти. По-перше, це дозволить отримувати необхідний білок. По-друге, здорові жири. По-третє, сама каша буде смачнішою, якщо ти не фанат вівсянки.

3. Йогурт та ягоди

Хочеш схуднути, але не морити себе голодом? У такому випадку варто спробувати грецький йогурт з ягодами. Йогурт – відмінне джерело білка. Тож ти надовго почуватимешся ситим.

А от ягоди – ідеальне поєднання до нього. Вони містять антиоксиданти флавоноїди, які дослідження пов'язують з підтримкою ваги. Дослідження BMJ показало, що більше споживання продуктів, багатих на ці антиоксиданти, може сприяти підтримці ваги та запобіганню ожиріння.



Поєднуй йогурт з ягодами / Фото jcomp

4. Яйця та гострий соус

Згідно з дослідженням Міжнародного журналу ожиріння, яєчний сніданок сприяє зниженню ваги. Але це справедливо у випадку, якщо порівнювати цей раціон з вуглеводним.

Щоб посилити ефект, слід додати до яєчні кілька крапель гострого соусу. Дослідники Університету Перд'ю виявили, що половини чайної ложки гострого соусу вистачить, щоб знизити апетит. А ще це дозволить спалювати більше калорій.

Учені вважають, що капсаїцин, речовина у перці чилі, стимулює втрату ваги на молекулярному рівні. Вона змінює ключові білки, які містяться у жирі.

5. Насіння чіа та листова зелень

Якщо ти любиш всілякі смузі, то можеш спробувати поєднання насіння чіа та зелені. Якщо ти не знав, то чіа – відмінне джерело клітковини. Одна столова ложка містить 5 грамів. Тож можеш сміливо додати одну або дві ложки до смузі, щоб покрити частину добової норми.

Також варто додати до смузі зелень. Це може бути шпинат або петрушка чи кінза. Пам'ятай, що зелень багата на вітаміни, антиоксиданти, а також мінерали. Усе це вкупі дозволить не лише зберігати відчуття ситості, а й спалювати зайві калорії.



Приготуй смузі з насіння чіа та зеленню / Фото fabrikasimf

6. Протеїновий порошок і заморожені фрукти

Поєднуй заморожені ягоди та фрукти, які сприяють схудненню, з іншим інгредієнтом, який спалює жир – протеїновим порошком. Дослідження незмінно підтверджують, що збільшення співвідношення білка у твоєму раціоні – завдяки зменшенню кількості рафінованих вуглеводів – може сприяти зниженню ваги.

Зроби собі смузі або ж морозиво. Останнє якраз легко робити саме з заморожених фруктів. Наприклад, тих же бананів.

Ми не можемо гарантувати тобі, що вживання цих продуктів допоможе тобі миттєво схуднути. Але якщо ти переглянеш свій раціон, додаси фізичну активність та достатньо часу відпочиватимеш, то результат не змусить на себе очікувати. Головне – не забувай, що схуднення, як і робота над своїм тілом, – процес, який потребує комплексного підходу.

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