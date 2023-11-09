Які тренування можуть подарувати тобі впевненість у спальні

Ні для кого не секрет, що тренування позитивно впливають на нас. Але ми не часто задумуємося над тим, що фізична активність допоможе подарувати впевненість у спальні.

Доктор Рена Малік – уролог, тазовий хірург і секс-педагог, яка створює контент, що розвінчує наукові міфи про секс і дає поради про те, як жити здоровим і повноцінним сексуальним життям. У нещодавньому відео вона розповідає про найефективніший, на її думку, "науково доведений" спосіб покращити еректильну функцію без медичного втручання. Мовиться про кардіо.

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Малік наводить метааналіз кількох досліджень впливу аеробних вправ на еректильну функцію. Він показав, що люди, які включили регулярні аеробні вправи, такі як ходьба або їзда на велосипеді, у свій розпорядок дня – в ідеалі до 60 хвилин і до п'яти разів на тиждень – повідомляли про поліпшення еректильної функції.

Пацієнти з важкою еректильною дисфункцією продемонстрували найбільш значне підвищення індексу еректильної функції, в той час, як пацієнти з легкою або мінімальною ЕД відчули менший, але все ж таки певний приріст.

Проблеми з ерекцією часто пов'язані зі здоров'ям серця і кровотоком, тому природно, що серцево-судинна активність, яка приносить користь одному, буде корисною і для іншого.



Аеробні вправи позитивно впливають на ерекцію / Фото senivpetro

Аеробні вправи також сприяють зниженню ваги, контролюють рівень цукру в крові та покращують артеріальний тиск, що є додатковими факторами, пов'язаними з поганою ерекцією. На клітинному рівні вони сприяють здатності організму виробляти оксид азоту, який Малік називає "запалом" для ерекції.

Як би ви не дивилися на це, вправи завжди покращують сексуальну функцію,

– каже Малік.

Вона додає, що вправи стимулюють вироблення тестостерону, покращуючи функцію гіпоталамо-гіпофізарної осі та зменшуючи рівень глобуліну, що зв'язує статеві гормони, вивільняючи більше тестостерону.

Швидких рішень не існує. Якщо ви хочете підтримувати хорошу еректильну функцію, вам потрібно займатися аеробними вправами,

– каже вона.

Водночас експертка зазначає, що не обов'язково ходити до спортзалу. Ти можеш буквально вийти на вулицю і погуляти, пограти з дітьми, зайнятися будь-якою діяльністю, яка тобі подобається. Просто варто робити це регулярно, і це допоможе значно покращити твою ерекцію.

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