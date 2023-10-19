Виявляється, все криється у нашій іншій звичці. Мовиться про те, що ми часто виходимо на прогулянку у навушниках. Тобі, мабуть, цікаво, в чому проблема. Насправді це відволікаючий фактор, який обмежує нашу здатність покращувати своє самопочуття повною мірою. Ось чому ходьба в повній тиші стала улюбленим способом підвищення якості життя для тисяч користувачів тікток.

Варте уваги Незамінна класика для вечора з друзями: як приготувати Dirty Martini Vodka

Замість того, щоб робити інтенсивні кардіотренування, гуляти в компанії друзів або слухати подкаст, цей підхід полягає в тому, щоб присвятити час наодинці низькоінтенсивним вправам в абсолютній тиші. Це час, який дозволяє перефокусуватися на собі, розслабитися і краще справлятися з життєвими викликами.

Хоча цей підхід не є революційним, він має вирішальне значення у світі, де все відбувається з шаленою швидкістю, де відволікаючі фактори всюдисущі, і де вкрай важко знайти час для усамітнення та медитації, що має важливе значення для нашого психічного та емоційного здоров'я.

Яка користь від прогулянок у тиші?

Ходьба в тиші, без звукової доріжки на задньому плані – це практика, яка набула широкого розповсюдження, багато в чому через шалений темп нашого повсякденного життя. Стало необхідним трохи сповільнитися і відновити зв'язок з нашим внутрішнім "Я". Часом здається, що ми живемо в автоматичному режимі, або навіть режимі виживання, станах, які повинні бути зарезервовані для ситуацій реальної небезпеки, а не для нашої рутини. Однією з головних переваг мовчазної ходьби є її здатність швидко знижувати рівень стресу і тривоги.

Мовчазна ходьба дозволяє нам усвідомити свої справжні почуття і глибше їх дослідити. У певному сенсі її можна вважати формою медитації в дії, оскільки вона природним чином занурює нас у теперішній момент, дозволяючи налагодити зв'язок з нашим безпосереднім оточенням. Окрім душевного спокою і ясності розуму, які вона приносить, не забуваймо про користь для нашого фізичного стану. Коли ми ходимо, ми тренуємо нашу серцево-судинну систему, одночасно даючи собі перерву для відновлення.

Хоча ми не завжди це усвідомлюємо, ходьба в навушниках або з іншими відволікаючими факторами може підвищити нашу тривожність, оскільки наш мозок перевантажений потоком інформації, з яким він стикається щодня. Для деяких людей прослуховування музики, подкасту або спілкування з другом під час прогулянки може бути приємним, але все залежить від контексту. Якщо мета – розважитися, то чому б і ні? Однак, якщо ти шукаєш справжнього ментального відпочинку, ці види діяльності можуть бути занадто стимулюючими.



Під час прогулянки не варто перевантажувати себе інформацією / Фото standret

Тож як отримати всі переваги від прогулянки?

Вся річ у тому, щоб повністю жити теперішнім моментом. Ідея полягає в тому, щоб не йти механічно, як робот, а звертати увагу на кожне відчуття, яке перетинає наше єство: відчувати дотик наших кроків до асфальту, милуватися палітрою кольорів у небі та призахідним сонцем, прислухатися до звуків вулиці. Спостерігаючи за всіма цими дрібницями, ми відновлюємо зв'язок із собою та навколишнім середовищем, замість того, щоб дозволити нашій безперервній заклопотаності породжувати стрес і тривогу.

Зрештою, ми всі різні, і те, що заспокоює одну людину, не обов'язково буде панацеєю для іншої. Ти можеш спробувати ходити в тиші, і якщо це тобі не підходить, ніщо не заважає тобі знову носити навушники. Головне – знайти момент, вільний від відволікаючих чинників, сприятливий для покращення психічного та фізичного стану.

Читай також У якій позиції потрібно спати, щоб зранку почуватися бадьорим і сповненим енергії

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.