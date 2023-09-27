Що кажуть астрологи про ваші стосунки наприкінці 2023 року: кому очікувати змін

Чи не хочеться нам усім знати, як закінчиться рік для всіх нас? Чи буде він спокійним в особистому житті? Чи розвіються сварки та темні хмари у нашому шлюбі до Нового року?

Про це спитали астролога та консультанта з Васту Пардумана Сурі. Він розповів, яким буде останній квартал 2023 року для твоїх стосунків відповідно до знаків Зодіаку.

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1. Овен

Овни, які перебувають у стосунках, вважатимуть період з жовтня по грудень дуже сприятливим. Це означає, що вони можуть розглянути можливість зробити наступний крок і одружитися зі своїми партнерами. Для тих, хто вже одружений, цей квартал принесе гармонію і щастя в дім і сімейне життя. Щасливі числа для Овнів – 2 і 5.

2. Телець

Тельці з початку року переживають складний етап у своєму подружньому житті. Однак цей складний період ось-ось закінчиться. Останній квартал принесе солодкість і теплоту в їхні стосунки з дружиною або чоловіком. У міру того, як вони будуть проявляти більше доброти і любові, в їхніх стосунках почнуть відбуватися поліпшення. Щасливі числа для Тельців – 1 і 9.

3. Близнюки

Близнюки можуть не відчути значних змін у стабільності свого подружнього життя в цей період. Їхнє подружнє життя не буде ні негативним, ні виключно сприятливим. Однак листопад, бувши сприятливим місяцем для Близнюків, принесе позитивні результати в їхньому бізнесі, здоров'ї та подружньому житті. Щасливі числа для Близнюків – 6 і 8.

4. Рак

Раки, які досі самотні, можуть розраховувати на щастя в останньому кварталі року. Вони можуть отримати романтичні пропозиції через спільного друга. Тим, хто вже перебуває у шлюбі, важливо проявити м'якість і ніжність у своїй поведінці щодо чоловіка або дружини. Найближчі три місяці можуть принести деякі злети і падіння в сімейних відносинах. Щасливі числа для Раків – 6 і 8.



Ракам необхідно проявляти м'якість та ніжність / Фото Look Studio

5. Лев

Леви можуть розраховувати на те, що їхнє подружнє життя буде наповнене щастям, якщо вони вирішать будь-які розбіжності зі своїм партнером. Романтика буде процвітати, і якщо вони перебувають у стосунках, вирішення конфліктів може призвести до весільних дзвонів. Шанси на успішне подружнє життя для Левів формуються. Щасливі числа для Лева – 18 і 22.

6. Діва

Жовтень і грудень для Дів будуть чудовими місяцями для покращення стосунків. Навіть якщо вони будуть проводити більше часу поза домом через роботу, їхнє подружнє життя залишиться на правильному шляху. В цілому, їхнє подружнє життя буде вдалим. Щасливі числа для Діви – 4 і 8.

7. Терези

У цей період Терези можуть натрапити на труднощі у стосунках зі своїм супутником життя. Щоб покращити подружнє життя, рекомендується ухвалювати рішення самостійно, а не покладатися на думку інших. Проявляючи обережність і мудрість, їхні стосунки з чоловіком/дружиною можуть залишатися на правильному шляху. Щасливі числа для Терезів – 11 і 17.

8. Скорпіон

Скорпіони, які зараз самотні, можуть розраховувати на чудовий час попереду. Існують шанси на серйозні зміни не тільки в їхньому сімейному статусі, але і в ділових та особистих відносинах. Відбудуться позитивні зміни, і в цілому все залишиться сприятливим для Скорпіонів. Щасливі числа для Скорпіона – 18 і 22.



Скорпіонів очікують позитивні зміни у стосунках / Фото Look Studio

9. Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на вдалий час для своїх стосунків. Вони зможуть приділити повну увагу подружньому життю, що зблизить їх з партнером і збільшить глибину їхніх стосунків. Щасливі числа для Стрільців – 1 і 8.

10. Козоріг

Козероги відчують мир і щастя у своїх домівках і стосунках. Якщо вони все ще самотні, настав час розпочати нову главу у своєму житті. Для тих, хто вже одружений, існує ймовірність більшої близькості і хвилювання у відносинах. Щасливі числа для Козерогів – 9 і 11.

11. Водолій

Водоліям, які не можуть приділяти достатньо часу своєму супутнику життя через робочі обов'язки або проводити більше часу з друзями, слід бути обережними. Оскільки в їхньому сімейному житті спостерігається постійна напруженість, майбутній час створює для них сприятливі обставини для поглиблення і поліпшення стосунків з партнером. Щасливі числа для Водоліїв – 5 і 9.

12. Риби

У Риб подружні стосунки складатимуться добре. Ті, хто неодружений, але ходить на побачення, можуть набратися сміливості і одружитися. Їхні зусилля призведуть до процвітання дому та сімейного життя. Щасливі числа для Риб – 2 і 6.

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Отже, останній квартал 2023 року обіцяє багатообіцяючі шлюбні перспективи для представників різних знаків Зодіаку. Чи то пошук сумісного партнера, чи вирішення конфліктів, чи поглиблення наявних стосунків. Цей період приносить позитивні зміни і можливості для зростання в подружньому житті.