Об этом спросили астролога и консультанта Васту Пардумана Сури. Он рассказал, каким будет последний квартал 2023 года для твоих отношений в соответствии со знаками Зодиака.

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1. Овен

Овны, которые находятся в отношениях, будут считать период с октября по декабрь очень благоприятным. Это означает, что они могут рассмотреть возможность сделать следующий шаг и жениться на своих партнерах. Для тех, кто уже женат, этот квартал принесет гармонию и счастье в дом и семейную жизнь. Счастливые числа для Овнов – 2 и 5.

2. Телец

Тельцы с начала года переживают сложный этап в своей супружеской жизни. Однако этот сложный период вот-вот истечет. Последний квартал принесет сладость и теплоту в их отношениях с женой или мужем. По мере того, как они будут проявлять больше доброты и любви, в их отношениях начнутся улучшения. Счастливые числа для Тельцов – 1 и 9.

3. Близнецы

Близнецы могут не почувствовать значительных изменений в стабильности своей супружеской жизни в этот период. Их супружеская жизнь не будет ни негативной, ни исключительно благоприятной. Однако ноябрь, являясь благоприятным месяцем для Близнецов, принесет положительные результаты в их бизнесе, здоровье и супружеской жизни. Счастливые числа для Близнецов – 6 и 8.

4. Рак

До сих пор одинокие могут рассчитывать на счастье в последнем квартале года. Они могут получить романтические предложения через общего друга. Тем, кто уже состоит в браке, важно проявить мягкость и нежность в своем поведении по отношению к мужу или жене. В ближайшие три месяца могут принести некоторые взлеты и падения в семейных отношениях. Счастливые числа для Раков – 6 и 8.



Ракам необходимо проявлять мягкость и нежность / Фото Look Studio

5. Лев

Львы могут рассчитывать на то, что их супружеская жизнь будет наполнена счастьем, если они разрешат любые разногласия со своим партнером. Романтика будет преуспевать, и если они находятся в отношениях, разрешение конфликтов может привести к свадебным колоколам. Шансы на успешную супружескую жизнь для Львов формируются. Счастливые числа для Льва – 18 и 22.

6. Дева

Октябрь и декабрь для Дев будут прекрасными месяцами для улучшения отношений. Даже если они будут проводить больше времени вне дома из-за работы, их супружеская жизнь останется на правильном пути. В целом, их супружеская жизнь будет удачной. Счастливые числа для Девы – 4 и 8.

7. Весы

В этот период Весы могут столкнуться с трудностями в отношениях со своим спутником жизни. Чтобы улучшить супружескую жизнь, рекомендуется принимать решение самостоятельно, а не полагаться на мнение других. Проявляя осторожность и мудрость, их отношения с супругом могут оставаться на правильном пути. Счастливые числа для Весов – 11 и 17.

8. Скорпион

Скорпионы, которые сейчас одиноки, могут рассчитывать на отличное время впереди. Есть шансы на серьезные изменения не только в их семейном статусе, но и в деловых и личных отношениях. Произойдут положительные изменения, и в целом все останется благоприятным для Скорпионов. Счастливые числа для Скорпиона – 18 и 22.



Скорпионов ожидают положительные изменения в отношениях / Фото Look Studio

9. Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на подходящее время для своих отношений. Они смогут уделить внимание супружеской жизни, что сблизит их с партнером и увеличит глубину их отношений. Счастливые числа для Стрельцов – 1 и 8.

10. Козерог

Козероги ощутят мир и счастье в своих домах и отношениях. Если они все еще одиноки, пора начать новую главу в своей жизни. Для тех, кто уже женат, существует вероятность большей близости и волнение в отношениях Счастливые числа для Козерогов – 9 и 11.

11. Водолей

Водолеям, которые не могут уделять достаточно времени своему спутнику жизни через рабочие обязанности или проводить больше времени с друзьями, следует соблюдать осторожность. Поскольку в их семейной жизни с предостерегается постоянная напряженность, будущее время создает для них благоприятные обстоятельства для углубления и улучшения отношений с партнером. Счастливые числа для Водолеев – 5 и 9.

12. Рыбы

У Рыб супружеские отношения будут хорошо складываться. Те, кто холост, но ходит на свидание, могут набраться смелости и жениться. Их усилия приведут к процветанию дома и семейной жизни Счастливые числа для Рыб – 2 и 6.

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Итак, последний квартал 2023 года обещает многообещающие брачные перспективы для представителей разных знаков Зодиака. То ли поиск совместного партнера, то ли разрешение конфликтов, то ли углубление имеющихся отношений. Этот период приносит положительные изменения и возможности для роста в супружеской жизни.