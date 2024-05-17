Двох однакових не існує: експерт назвав 8 типів пенісів і пояснив їхні відмінності

Хоча деякі чоловіки можуть перебільшувати розміри своєї чоловічої гідності, факт залишається фактом: не існує двох однакових пенісів. Хоча вони бувають різних розмірів, виявляється, їхні форми можна легко ідентифікувати.

Даррен Брін, директор iMEDicare Ltd – британського ритейлера, що постачає аксесуари для еректильної дисфункції – каже, що кожен фалос підпадає під одну з восьми категорій. Від молотка до перцю або печериці, він розповів Mail Online про основні форми пенісів, з якими йому доводилося стикатися за 22 роки роботи в індустрії.

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Олівець

Даррен зазначає, що чоловіки, які мають пеніс у формі олівця, як правило, мають "довгий і тонкий рівномірний обхват з вузькою голівкою (більш округлою головкою пеніса)". Експерт, який працює в цій галузі з 1996 року, продовжує пояснювати, що хоча довжина може відрізнятися від людини до людини, такий пеніс часто значно довший і тонший, ніж у середньому.



Олівець рівномірний по довжині та має вузьку голівку / Фото pvproduction

Перець

Якщо ти не визнаєш свій пеніс як "олівець", то, можливо, ти володар "перчика". Даррен зазначає, що чоловіки з такою формою пеніса відчувають, що їхня гідність "незвично коротка (7 – 10 сантиметрів), але надзвичайно товста по всій довжині".



Перчик невеликий, але товстенький / Фото gmark

Конус

Всім, чий пеніс належить до цієї категорії, попереджаємо – ти більше ніколи не будеш дивитися на ріжок морозива так, як раніше.

За словами Даррена, чоловіки з такою формою пеніса можуть зіткнутися з деякими проблемами на цьому шляху. Він зазначає, що "конус" зазвичай має лінійне звуження стовбура до кінчика.

Іноді це може бути пов'язано з "фімозом" – станом, коли крайня плоть занадто щільна і не відтягується назад, що може перешкоджати розширенню голівки пеніса.



Конус нагадує морозиво ріжок / Фото freepik

Банан

Твій пеніс вигнутий вліво чи вправо? Якщо так, то, швидше за все, твій пеніс класифікується як "банан". Даррен зазначає, що ти міг народитися з викривленим пенісом або розвинути цю форму в результаті травми.

Він посилається на хворобу Пейроні – захворювання сполучної тканини пеніса, при якій після травми розвивається рубцева тканина, що може призвести до "бічної деформації або форми пісочного годинника". Як повідомляється, цей стан вплине на 7% чоловіків протягом їхнього життя.



Володарі банана можуть похизуватися вигнутим пенісом / Фото stockking

Молоток

Це може бути зручний інструмент, який ти маєш вдома для наступного проєкту "Зроби сам", але Даррен каже, що "молоток" – це також назва типу форми пеніса. Він зазначає, що кожен, хто має молоток, має тонший стовбур, який веде до значно ширшої голівки.

Це вузька основа, що розширюється до дуже широкої голівки – під дією сили тяжіння такому типу пеніса складніше підійматися вгору при ерекції,

– каже він.



Молоток вирізняється ширшою голівкою / Фото freepik

Сосиска

Даррен пояснює, що пеніс у формі сосиски – найпопулярніший з усіх. Детально описуючи типові характеристики саме цього типу чоловічої гідності, він каже, що пеніс має середню товщину і довжину, а також "рівномірний обхват по всій довжині і є досить типовим".



Сосиска – найпопулярніший серед усіх форматів / Фото jcomp

Огірок

Якщо форма твого пеніса не підпадає під жодну з вищезгаданих категорій, то ти можеш бути гордим володарем "огірка". Цей тип товстіший за середньостатистичний пеніс (12 – 20 сантиметрів в окружності) і, як правило, має хорошу довжину.



Огірок зазвичай товстіший за середньостатистичний пеніс / Фото 8photo

Печериця

І останній, але не менш важливий – пеніс у формі печериці. Вчені стверджують, що саме ця форма є еволюційним дизайном, який бере свій початок від ідеї невірності.

Група вчених з Нью-Йорка провела серію експериментів, щоб спробувати з'ясувати, чому людський пеніс виглядає саме так.



Еволюційний формат – печериця / Фото mdjaff

Виявилося, що поштовхи, а також гребінь, що відокремлює стовбур від головки, можуть допомогти очистити піхву і репродуктивну систему від сперми попереднього статевого партнера. Це дозволило б новому партнеру додати власну сперму і мати більше шансів на розмноження.

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Якої б форми не був твій пеніс, важливо вміти його правильно й ефективно використовувати. Даруй задоволення й отримуй задоволення. І буде тобі щастя!

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