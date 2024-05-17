Двох однакових не існує: експерт назвав 8 типів пенісів і пояснив їхні відмінності

17 травня 2024, 23:21
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Джерело:

The Daily Mail

Хоча деякі чоловіки можуть перебільшувати розміри своєї чоловічої гідності, факт залишається фактом: не існує двох однакових пенісів. Хоча вони бувають різних розмірів, виявляється, їхні форми можна легко ідентифікувати.

Даррен Брін, директор iMEDicare Ltd – британського ритейлера, що постачає аксесуари для еректильної дисфункції – каже, що кожен фалос підпадає під одну з восьми категорій. Від молотка до перцю або печериці, він розповів Mail Online про основні форми пенісів, з якими йому доводилося стикатися за 22 роки роботи в індустрії.

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Олівець

Даррен зазначає, що чоловіки, які мають пеніс у формі олівця, як правило, мають "довгий і тонкий рівномірний обхват з вузькою голівкою (більш округлою головкою пеніса)". Експерт, який працює в цій галузі з 1996 року, продовжує пояснювати, що хоча довжина може відрізнятися від людини до людини, такий пеніс часто значно довший і тонший, ніж у середньому.


Олівець рівномірний по довжині та має вузьку голівку / Фото pvproduction

Перець

Якщо ти не визнаєш свій пеніс як "олівець", то, можливо, ти володар "перчика". Даррен зазначає, що чоловіки з такою формою пеніса відчувають, що їхня гідність "незвично коротка (7 – 10 сантиметрів), але надзвичайно товста по всій довжині".


Перчик невеликий, але товстенький / Фото gmark

Конус

Всім, чий пеніс належить до цієї категорії, попереджаємо – ти більше ніколи не будеш дивитися на ріжок морозива так, як раніше.

За словами Даррена, чоловіки з такою формою пеніса можуть зіткнутися з деякими проблемами на цьому шляху. Він зазначає, що "конус" зазвичай має лінійне звуження стовбура до кінчика.

Іноді це може бути пов'язано з "фімозом" – станом, коли крайня плоть занадто щільна і не відтягується назад, що може перешкоджати розширенню голівки пеніса.


Конус нагадує морозиво ріжок / Фото freepik

Банан

Твій пеніс вигнутий вліво чи вправо? Якщо так, то, швидше за все, твій пеніс класифікується як "банан". Даррен зазначає, що ти міг народитися з викривленим пенісом або розвинути цю форму в результаті травми.

Він посилається на хворобу Пейроні – захворювання сполучної тканини пеніса, при якій після травми розвивається рубцева тканина, що може призвести до "бічної деформації або форми пісочного годинника". Як повідомляється, цей стан вплине на 7% чоловіків протягом їхнього життя.


Володарі банана можуть похизуватися вигнутим пенісом / Фото stockking

Молоток

Це може бути зручний інструмент, який ти маєш вдома для наступного проєкту "Зроби сам", але Даррен каже, що "молоток" – це також назва типу форми пеніса. Він зазначає, що кожен, хто має молоток, має тонший стовбур, який веде до значно ширшої голівки.

Це вузька основа, що розширюється до дуже широкої голівки – під дією сили тяжіння такому типу пеніса складніше підійматися вгору при ерекції,
– каже він.


Молоток вирізняється ширшою голівкою / Фото freepik

Сосиска

Даррен пояснює, що пеніс у формі сосиски – найпопулярніший з усіх. Детально описуючи типові характеристики саме цього типу чоловічої гідності, він каже, що пеніс має середню товщину і довжину, а також "рівномірний обхват по всій довжині і є досить типовим".


Сосиска – найпопулярніший серед усіх форматів / Фото jcomp

Огірок

Якщо форма твого пеніса не підпадає під жодну з вищезгаданих категорій, то ти можеш бути гордим володарем "огірка". Цей тип товстіший за середньостатистичний пеніс (12 – 20 сантиметрів в окружності) і, як правило, має хорошу довжину.


Огірок зазвичай товстіший за середньостатистичний пеніс / Фото 8photo

Печериця

І останній, але не менш важливий – пеніс у формі печериці. Вчені стверджують, що саме ця форма є еволюційним дизайном, який бере свій початок від ідеї невірності.

Група вчених з Нью-Йорка провела серію експериментів, щоб спробувати з'ясувати, чому людський пеніс виглядає саме так.


Еволюційний формат – печериця / Фото mdjaff

Виявилося, що поштовхи, а також гребінь, що відокремлює стовбур від головки, можуть допомогти очистити піхву і репродуктивну систему від сперми попереднього статевого партнера. Це дозволило б новому партнеру додати власну сперму і мати більше шансів на розмноження.

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Якої б форми не був твій пеніс, важливо вміти його правильно й ефективно використовувати. Даруй задоволення й отримуй задоволення. І буде тобі щастя!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Едуард Хомченко