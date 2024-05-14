У форматі "Чи хотіла б ти..." або "Чи робила ти коли-небудь...". Швидше за все, є речі про твою партнерку, яких ти не знаєш, і використання гри – чудовий спосіб це з'ясувати.

Варте уваги Чому дуже важливо займатися сексом перед роботою

Ставлячи запитання своїй дівчині, ти можеш налагодити з нею зв'язок на глибшому рівні та розпочати розмову, яка, можливо, не відбулася б без невеликої підказки.

Якщо ти хочеш дізнатися більше про сексуальні бажання та фантазії твоєї партнерки, ми підготували для тебе добірку запитань і тем для розмови, які ти можеш використовувати в будь-який час.

Навіть якщо не всі питання стосуються тебе чи твоєї партнерки або підходять для ваших стосунків, ти можеш вибрати деякі з них, щоб розважитись. Деякі з них є більш кокетливими, сугестивними, тоді як інші – дещо ризиковані.

Що варто спитати про секс у партнерки

  • Яка твоя найбрудніша сексуальна фантазія?
  • Зі скількома людьми ти спала?
  • Де у тебе був найдивніший секс?
  • Яка твоя улюблена частина мого тіла?
  • Ти коли-небудь займалася анальним сексом?
  • Якби ти могла вибрати, що на мені має бути одягнено, що б ти вибрала?
  • Де на твоєму тілі тобі подобається, коли до тебе торкаються?
  • Коли тобі востаннє снився брудний сон?
  • Якби ти могла зайнятися сексом в будь-якій точці світу, де б це було?
  • Коли ти вперше займалася сексом?
  • Який найкращий секс у тебе коли-небудь був?
  • Яка твоя улюблена позиція?
  • Тебе коли-небудь ловили на сексі?
  • Ти дивишся порно?
  • Яке порно ти дивишся?
  • Як часто ти мастурбуєш?
  • Назви сексуальну позицію, яку ти хотіла б спробувати
  • Ти віддаєш перевагу давати чи отримувати?
  • Який твій найкращий оргазм коли-небудь?
  • Ти коли-небудь занурювалась у воду?
  • Ти коли-небудь спала з кимось, з ким працюєш?
  • Якби ми пішли на вечерю і я сказав, що хочу зайнятися сексом прямо зараз, що б ти зробила?
  • Ти коли-небудь надсилала свої оголені фотографії?
  • Якби ти могла переспати з будь-якою знаменитістю, хто б це був?
  • Чи займалася б ти груповим сексом?

Хлопець і дівчина лежать у ліжку
Постав ці цікаві питання про секс своїй партнерці / Фото lookstudio

  • Скільки разів ти займалася сексом за день?
  • Ти голосна чи тиха під час сексу?
  • Чи пробувала ти коли-небудь використовувати їжу під час прелюдії?
  • Ти коли-небудь робила секс-відео?
  • Що в першу чергу сексуально приваблює тебе у комусь?
  • Чи є у тебе якісь фетиші?
  • Коли справа доходить до БДСМ, як далеко ти зайшла/хотіла б зайти?
  • Яка твоя улюблена іграшка?
  • Чи читаєш ти коли-небудь еротичну літературу?
  • Чи приєдналася ти до клубу любителів сексу на висоті?
  • Як думаєш, чи зможеш ти зняти з мене труси без рук?
  • Чи можна сказати, що ти збоченка?
  • Тобі подобається секс під душем?
  • Де найдивніше місце, де ти коли-небудь мастурбувала?
  • Тобі подобається, коли тебе ляскають?
  • Який твій найганебніший сексуальний досвід?
  • Ти коли-небудь фантазувала про когось іншого під час сексу?
  • Якби я коли-небудь застав тебе за мастурбацією, ти б зупинилася чи продовжила?
  • У тебе коли-небудь було недоречне захоплення?
  • Ти коли-небудь плакала або засинала під час сексу?
  • Ти віддаєш перевагу зоровому контакту під час сексу чи ні?
  • Чи любиш ти цілуватися під час сексу?
  • Чи втомлюєшся ти після сексу?
  • Як ти думаєш, скільки позицій ти перепробувала?
  • Як довго ти коли-небудь обходилася без сексу?
  • Наскільки високий твій сексуальний потяг?
  • Який надійний спосіб тебе завести?
  • Секс з увімкненим або вимкненим світлом?
  • Ти любиш брудні розмови?

Пара лежить у ліжку після сексу
Відповіді на ці питання допоможуть отримати більше від сексу / Фото wayhomestudio

  • Чи займалася ти сексом в машині?
  • Ти віддаєш перевагу контролювати чи бути покірною?
  • Ти віддаєш перевагу сексу на одну ніч чи довготривалим сексуальним партнерам?
  • Ти віддаєш перевагу бути зверху чи знизу?
  • Що б ти хотіла більше робити в ліжку?
  • Який твій улюблений час доби для сексу?
  • Грубо чи романтично?
  • Швидкий чи марафонський?
  • Яка твоя улюблена частина прелюдії?
  • Чи вдягнешся ти для мене в ліжко?
  • Яке твоє улюблене місце для поцілунків?
  • Чи любиш ти секстинг?
  • Що найкраще в нашому сексуальному житті?
  • За який найкоротший час ти коли-небудь досягала оргазму?
  • А найдовше?
  • Як би ти довела мене до оргазму?

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Як ми вже зауважили вище, необов'язково поставити відразу всі питання. Але навіть частини з них буде достатньо для того, щоб більше дізнатися про свою партнерку та її вподобання як у межах спальні, так і за нею.