Дослідники порівняли довжину пенісів чоловіків з 90 країн: українці не пасуть задніх

Ніхто не заперечуватиме той факт, що розмір статевого члена – одне з питань, які турбують багатьох чоловіків. Дізнайся, яка середня довжина пенісів у різних країнах світу.

Група дослідників проаналізувала дані з майже 90 країн світу. Вони це зробили, щоб з'ясувати, в якій країні чоловіки мають найбільший середній розмір ерегованого пеніса.

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У кого найдовший пеніс

Дослідження, опубліковане World Data, визначило, що еквадорські чоловіки – найбільш забезпечені у цьому плані. Середній показник становить 17,61 сантиметра або 10,54% від зросту.

Жодна інша тема на цьому сайті не викликала більше запитів, ніж середній розмір чоловічих геніталій,

– заявив один з авторів World Data.



Найбільші пеніси у чоловіків з Еквадору / Скриншот

Він пояснив, що команда сайту проаналізувала дослідження, починаючи з 2001 року, щоб скласти свій вичерпний список. Цікаво, що США просто не витримали конкуренції у протистояння членів, опинившись у другій половині списку на 60-му місці.

Згідно з опитуванням, середній розмір ерегованого пеніса американського чоловіка становить 13,58 сантиметра.

Американських чоловіків випередили їхні північні сусіди. Канада опинилася на 13-му місці. Канадські чоловіки мають вражаючий середній розмір 15,71 сантиметра у стані повного збудження.

Тим часом члени мексиканських чоловіків також в середньому більші, ніж у США. Згідно з даними, середній розмір ерегованого пеніса чоловіка в цій країні становить 14,92 сантиметра.

Звернімо увагу, що китайські чоловіки мають розмір 13,07 сантиметра. Натомість українці можуть похизуватися показником у 13,97 сантиметра або 7,75% зросту. З цим результатом ми посідаємо 52 місце.



Чоловіки посіли 52-е місце у рейтингу / Скриншот

А от Камбоджа опинилася на останньому місці серед досліджуваних країн. Її чоловіки мають ереговані члени, які в середньому сягають 10,04 сантиметра.

Чи залежить довжина від зросту

Цікаво, що дослідники не виявили кореляції між зростом і розміром пеніса. Це руйнує старий міф про те, що високі хлопці зазвичай можуть похвалитися більшими членами.

Хоча еквадорські чоловіки мають найбільші ереговані пеніси, середньостатистичний чоловік у цій країні відносно невисокий, його зріст становить лише 1,67 метра.

З іншого боку, ірландські чоловіки в середньому мають відносно високий зріст 1,79 сантиметра, але посідають 71-е місце в дослідженні розмірів із середньою ерекцією 12,8 сантиметра.

Раніше цього року вчені виявили, що середній розмір пеніса зріс за останні 30 років. Але це може бути пов'язано зі шкідливими звичками, такими як вживання нездорової їжі та сидячий спосіб життя.

"Будь-яка загальна зміна в розвитку викликає занепокоєння, оскільки наша репродуктивна система є однією з найважливіших частин людської біології. Якщо ми спостерігаємо такі швидкі зміни, це означає, що з нашим організмом відбувається щось потужне", – сказав доктор Майкл Айзенберг, автор дослідження, в інтерв'ю блогу Стенфордської медицини Scope.

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Ми ж нагадуємо, що не варто концентруватися на розмірі свого статевого члена. Важливіше вміти ним керувати та дарувати задоволення своїй партнерці.