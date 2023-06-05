Урологиня, тазова хірургиня і ютуб-доктор Рена Малік створює контент. Він покликаний розвіяти медичну дезінформацію, демістифікувати і дестигматизувати секс як тему для розмови і допомогти людям насолоджуватися здоровим і повноцінним сексуальним життям.

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У нещодавньому відео вона руйнує кілька поширених міфів про клітор і жіночий оргазм. Ти отримаєш нові знання, які однозначно будуть корисними для тебе.

1. Клітор – не маленька "кнопка"

Слово "клітор" може походити з давньогрецької, що означає "маленький пагорб". Але насправді клітор – це значно більше, ніж маленька, схожа на ґудзик структура, яку можна побачити. Це головка набагато більшого органу, який простягається глибоко в таз.

Хоча видима частина клітора може бути маленькою, це лише верхівка айсберга,

– наголошує Малік.

2. Вагінальний і кліторальний оргазм – не різні речі

Другий міф стосується жіночого оргазму і помилкового уявлення про те, що вагінальний і кліторальний оргазм – це дві різні речі.

"Піхва сама по собі не багата на нервові закінчення, тому жінки часто не отримують достатньої стимуляції через піхву. Переважна більшість нервових закінчень розташована біля входу в піхву... тому, коли жінки відчувають оргазм від стимуляції всередині піхви, це відбувається тому, що насправді стимулюється внутрішнє тіло клітора, яке оточує вагінальний канал, – каже Малік.

3. Недостатньо просто натиснути

По-третє, клітор – це не чарівна кнопка, яку можна просто натиснути, щоб довести партнерку до оргазму.

Не існує єдиного способу зробити це для кожної окремої людини. Дехто віддає перевагу більш ніжним дотикам, іншим подобається тиск, третім – вібрація або оральна стимуляція...

– додала Малік.

Вона рекомендує поговорити зі своєю партнеркою. Тобі потрібно зрозуміти, який формат стимуляції працює для неї найкраще. Якщо вона сама не знає, то спробуйте різні та дійдіть до того, який приноситиме максимум задоволення.



Не всім жінкам подобається однакова стимуляція клітора / Фото freepik

4. Чи можна досягнути оргазму без клітора

Це вже мало б стати очевидним, але четвертий міф полягає в тому, що клітор не потрібен для досягнення оргазму. Неправда. Малік посилається на дослідження, яке показало, що 95% жінок потребують стимуляції клітора для досягнення оргазму.

5. Клітор нікуди не зникає

Ще більш дивним є міф "використовуй або втрать". Так-так, є люди, які вважають, що клітор може ледь не вивітритися, якщо жінка не займається сексом.

"Ви не втратите клітор, якщо не займаєтеся сексом. Він не просто зникає, як не зникає пеніс, якщо ви не займаєтеся сексом, – каже Малік.

6. Нервових закінчень не 8 тисяч

На завершення Малік звертається до популярного уявлення про те, що клітор має 8 000 нервових закінчень. Ця кількість була загальноприйнятою донедавна. Нові дослідження, однак, показують, що клітор має "значно більше, ніж 10 000" нервових закінчень.

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Маємо надію, що ти дізнався щось нове та корисне для себе. Користуйся цими знаннями, щоб подарувати партнерці максимум задоволення.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.