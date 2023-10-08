У якій позиції потрібно спати, щоб зранку почуватися бадьорим і сповненим енергії

Віриш чи ні, але знайти найкращу позу для сну – це ціла наука. Якісний сон передбачає моніторинг температури в кімнаті, контроль інтенсивності світла та уникнення надмірного шуму і подразників.

Якщо ти не зробиш все це правильно, ти не отримаєш повноцінного відпочинку і прокинешся ще більш втомленим, ніж був до того, як ліг спати. Тому що вночі твій організм робить багато речей. Поки ти спиш, твоє тіло відновлює себе, поповнює рівень енергії та дозволяє мозку розслабитися.

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Деякі дослідження навіть стверджують, що сон допомагає контролювати вагу. Якщо ти не відпочиваєш належним чином, негативні наслідки недосипання або поганої якості сну численні. Ти не тільки будеш виснаженим протягом дня, але й не зможеш нормально мислити. У найгіршому випадку у тебе навіть з'являться загадкові незрозумілі болі.

Яка найкраща поза для сну?

Більшість дорослих людей вже страждали від болю в шиї або спині в різні періоди свого життя і іноді настільки звикають до цих дискомфортних відчуттів, що миряться з таким життям і більше не намагаються нічого зробити, щоб змінити його. Ці болі викликані багатьма різними факторами, з якими ти можеш щось зробити. Ти навіть можеш уникнути їх, якщо будете правильно спати.

На думку експертів, якість і кількість годин сну дуже важливі для підтримки хорошого психічного і фізичного здоров'я, але те, як ти спиш, також дуже важливо, особливо коли мова йде про уникнення болю і травм. За словами Вінь Фама, фізіотерапевта ASYSTEM, найкраща поза для сну може відрізнятися від людини до людини. Але правильна поза може змінити твоє життя, особливо якщо ти спортсмен або любиш займатися спортом, а біль у шиї та спині часто заважає тобі робити це належним чином.



Поза, в якій ти спиш, впливає на відпочинок вночі / Wayhomestudio

Експерт пояснює, що для більшості людей найкраще спати на боці. При цьому слід чергувати обидва боки та регулярно повертатися, щоб уникнути напруги. Якщо ти спиш тільки на одному боці, ти можеш виявити, що одна сторона твого тіла загалом більш напружена, ніж інша.

Як знайти правильне положення для сну

Щоб знайти правильну позу для сну, потрібно взяти до уваги діяльність, яку ти виконуєш упродовж дня, і сторону тіла, яку ти використовуєш найбільше. Переважно бажано спати на протилежному боці. Це знімає навантаження з м'язів і кінцівок, які найбільше працюють протягом дня, і дозволяє їм більше розслабитися.

Які пози для сну є неправильними?

За словами Фама, різні пози працюють для різних людей, але загалом, якщо ти страждаєш від болю в шиї, найгірша позиція для сну – на животі, оскільки ти схильний повертати голову набік, що з часом може призвести до більш серйозних болів і проблем.

Але якщо ти страждаєш від болю у спині, сон на спині – не найкращий варіант, особливо якщо твій матрац не має достатньої підтримки. А все тому, що більшість людей схильні переносити більшу вагу на стегна, через що матрац прогинається, і ти в результаті спиш у V-подібному положенні.

Яка позиція для сну найзручніша?

Фам додає, що використання "аксесуарів" може окупитися і допомогти тобі знайти найзручнішу позу для сну. Експерт має на увазі зовсім не маску для очей чи кумедну піжаму, а додаткову подушку чи матрац, які дійсно допоможуть тобі добре висипатися і підтримувати гарну поставу вночі.

Правильне спорядження не дасть тобі перенапружувати одну сторону тіла і прокидатися від болю. Існують спеціальні подушки для підтримки шиї в потрібному положенні вночі. Якщо у тебе дуже болить спина, дуже корисно підкладати подушки під спину і коліна.



Після прокидання обов'язково варто робити розтяжку / Фото Freepik

Не забувай потягнутися, коли прокидаєшся

Незалежно від того, добре ти спиш чи погано, важливо починати день з кількох хороших розтяжок. Сконцентруйся на розкритті грудної клітки. Витягни спину і поворуши шиєю. Це допоможе тобі виправити поставу і запобігти виникненню болю в ранні ранкові години.

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Скористайся цими порадами, щоб прокинутися бадьорим наступного ранку. Гарантуємо, твої шия та спина будуть тобі лише вдячними!

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